Вондроушова остановила Соболенко в Штутгарте и может сыграть с Костюк

Чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова пробилась в полуфинал на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.

В матче 1/4 финала чешка в трех сетах с камбэком одолела вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Штутгарт. 1/4 финала

[6] Маркета Вондроушова (Чехия) – [2] Арина Соболенко – 3:6, 6:3, 7:5

Это была седьмая встреча теннисисток, Вондроушова выиграла в третий раз. Маркета прервала серию из пяти поражений в матчах с теннисистками из топ-10.

Соболенко предыдущие три года выходила в финал на этом турнире, но обязательно проигрывала матч за титул. В 2021-м ее обыграла Эшли Барти, в 2022-м и 2023-м – Ига Свёнтек.

В полуфинале Вондроушова сразится с Мартой Костюк (№27 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).

Into her first Stuttgart semi 🤟



Marketa Vondrousova takes out three-time finalist Sabalenka and will face the winner of Gauff-Kostyuk for a place in the final!#PorscheTennis pic.twitter.com/nEzBTCGjQx