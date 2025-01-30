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Испания
30 января 2025, 20:21 | Обновлено 30 января 2025, 20:30
584
0

Миллиард евро. Флорентино Перес отказывается продавать суперзвезду Реала

Президент мадридского гранда не хочет отпускать Родриго в «ПСЖ»

30 января 2025, 20:21 | Обновлено 30 января 2025, 20:30
584
0
Миллиард евро. Флорентино Перес отказывается продавать суперзвезду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Гоес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отказывается продавать бразильского вингера Родриго в «ПСЖ» меньше чем за миллиард евро, сообщает Defensa Central.

По информации источника, Флорентино не хочет отпускать 23-футболиста в Париж за сумму меньше, чем прописанная пункте о отступных в контракте Родриго.

Сам игрок сконцентрирован на игре в Мадридском гранде, о чем свидетельствует отклоненное бразильцем предложение от «Манчестер Сити», которое поступало прошлым летом.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Реала» может перейти в «Аль-Хиляль».

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Данііл Киріяка Источник: DefensaCentral
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