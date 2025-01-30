В пятницу, 31 января, состоится чемпионата Испании «Леганес» – «Райо Вальекано». Поединок будет открывать игровую программу 22-го тура.

Леганес

«Леганес» удивил в последних двух матчах Ла Лиги. Команда обыграла «Атлетико» (1:0) и сыграла в нулевую ничью с «Атлетиком», клубами из первой четверки. Сам же «Леганес» находится на 16-й строчке турнирной таблицы. От зоны вылета команду отделяют всего три очка. В последних пяти домашних матчах «Леганес» одержал две победы – вышеупомянутую над «Атлетико» и над «Севильей» (1:0). А между ними были три домашних поражения, в которых команда суммарно пропустила 11 мячей.

Райо Вальекано

«Райо Вальекано» после 21 тура идет на 7-м месте. Это существенный прогресс, учитывая, что прошлый сезон клуб закончил на 17-м месте. До зоны Лиги чемпионов далеко, но команда может зацепиться за место в еврокубках. В предыдущем туре «Райо Вальекано» со счетом 2:1 обыграл «Жирону» – соседа по турнирной таблице и одного из прямых конкурентов. В Ла Лиге у «Райо Вальекано» беспроигрышная серия из семи матчей: четыре ничьи и три победы. В гостях клуб не проигрывает уже пять поединков подряд.

Личные встречи

«Леганес» вернулся в элиту после перерыва. В первом круге команды сыграли вничью 1:1.

«Леганес» – «Райо Вальекано»: ключевая статистика и тренды

С учетом Кубка Испании, «Леганес» победил в четырех из семи предыдущих матчах. «Райо Вальекано» проиграл один матч из десяти последних. Более 70% матчей «Райо Вальекано» завершаются с голами обеих команд.

«Леганес» (возможный состав): Дмитрович, Хави, Настасич, Серхио Гонсалес, Тапия, Розье, Хуан Крус, Сиссе, Неу, Раба, де ла Фуэнте.

«Райо Вальекано» (возможный состав): Баталья, Чаваррия, Мумин, Лежен, Рациу, Эмбарба, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Де Фрутос, Камельо, Паласон.

Прогноз

Вероятно, соперники не будут особо рисковать. Возможен вариант, что забьет только одна команда (коэффициент 1,64).