Блокбастер в Ла Лиге. Де ла Фуэнте дважды не забил пенальти после 90+8 мин

Вечером 31 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Райо Вальекано».

Игра завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте забил Пате Сисс.

На 45+2 минуте защитник «Леганеса» Серхио Гонсалес получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Смешные события произошли в компенсированное время. На 90+8 минуте нападающий «Леганеса» Мигель де ла Фуэнте имел шанс сравнять счет с пенальти. Судья после просмотра VAR принял решение позволить выполнить удар с точки второй раз из-за нарушений правил.

Мигель не сумел реализовать и вторую попытку на 90+15 минут и стал антигероем матча. Голкипер Аугусто Баталья совершил сэйв, принесший победу гостям.

Это поражение оставило Леганес на 16-й позиции в турнирной таблице (23 очка), тогда как Райо Вальекано поднялся на 6-е место (32 балла).

Ла Лига. 22-й тур, 31 января

Леганес – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Пате Сисс, 78

Незабитый пенальти: Мигель де ла Фуэнте, 90+15 (Леганес)

Удаление Серхио Гонсалес, 45+2 (Леганес)

Видеофрагменты матча

🤪Závěr zápasu Leganés - R. Vallecano. Domácí v nastavení kopali penaltu. Neproměnili, gól padl z dorážky. Ozval se VAR, gól byl pro předčasné vběhnutí odvolán, ale protože do šestnáctky vběhl také obránce, penalta se opakovala. A brankář Batalla vychytal de la Fuenteho i podruhé pic.twitter.com/ddvKJUGDxu — Martin A. (@ogy_16) January 31, 2025