Блокбастер в Ла Лиге. Де ла Фуэнте дважды не забил пенальти после 90+8 мин
Леганес уступил Райо Вальекано со счетом 0:1 с эпической концовкой
Вечером 31 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Райо Вальекано».
Игра завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте забил Пате Сисс.
На 45+2 минуте защитник «Леганеса» Серхио Гонсалес получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Смешные события произошли в компенсированное время. На 90+8 минуте нападающий «Леганеса» Мигель де ла Фуэнте имел шанс сравнять счет с пенальти. Судья после просмотра VAR принял решение позволить выполнить удар с точки второй раз из-за нарушений правил.
Мигель не сумел реализовать и вторую попытку на 90+15 минут и стал антигероем матча. Голкипер Аугусто Баталья совершил сэйв, принесший победу гостям.
Это поражение оставило Леганес на 16-й позиции в турнирной таблице (23 очка), тогда как Райо Вальекано поднялся на 6-е место (32 балла).
Ла Лига. 22-й тур, 31 января
Леганес – Райо Вальекано – 0:1
Гол: Пате Сисс, 78
Незабитый пенальти: Мигель де ла Фуэнте, 90+15 (Леганес)
Удаление Серхио Гонсалес, 45+2 (Леганес)
Видеофрагменты матча
🤪Závěr zápasu Leganés - R. Vallecano. Domácí v nastavení kopali penaltu. Neproměnili, gól padl z dorážky. Ozval se VAR, gól byl pro předčasné vběhnutí odvolán, ale protože do šestnáctky vběhl také obránce, penalta se opakovala. A brankář Batalla vychytal de la Fuenteho i podruhé pic.twitter.com/ddvKJUGDxu— Martin A. (@ogy_16) January 31, 2025
▪️ Pitan penalti a favor del Leganés.— 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐍𝐚𝐯𝐚 (@SergioNavaD) January 31, 2025
▪️ Augusto le para el disparo a Miguel, pero en el rechace marca Rosier.
▪️ Se repite el penalti.
▪️ Miguel lo lanza de nuevo y Augusto lo vuelve a detener.
😍👼 ERES DIOS, AUGUSTO.pic.twitter.com/nSeIECZ9zf
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Борьбу за трофей продолжат 24 лучшие команды, 8 из них начнут с 1/8 финала
Канело высоко оценил украинского боксера