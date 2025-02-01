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Чемпионат Испании
Леганес
31.01.2025 22:00 – FT 0 : 1
Райо Вальекано
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Испания
01 февраля 2025, 00:29 | Обновлено 01 февраля 2025, 01:14
252
0

Блокбастер в Ла Лиге. Де ла Фуэнте дважды не забил пенальти после 90+8 мин

Леганес уступил Райо Вальекано со счетом 0:1 с эпической концовкой

01 февраля 2025, 00:29 | Обновлено 01 февраля 2025, 01:14
252
0
Блокбастер в Ла Лиге. Де ла Фуэнте дважды не забил пенальти после 90+8 мин
ФК Райо Вальекано

Вечером 31 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Райо Вальекано».

Игра завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте забил Пате Сисс.

На 45+2 минуте защитник «Леганеса» Серхио Гонсалес получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Смешные события произошли в компенсированное время. На 90+8 минуте нападающий «Леганеса» Мигель де ла Фуэнте имел шанс сравнять счет с пенальти. Судья после просмотра VAR принял решение позволить выполнить удар с точки второй раз из-за нарушений правил.

Мигель не сумел реализовать и вторую попытку на 90+15 минут и стал антигероем матча. Голкипер Аугусто Баталья совершил сэйв, принесший победу гостям.

Это поражение оставило Леганес на 16-й позиции в турнирной таблице (23 очка), тогда как Райо Вальекано поднялся на 6-е место (32 балла).

Ла Лига. 22-й тур, 31 января

Леганес – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Пате Сисс, 78

Незабитый пенальти: Мигель де ла Фуэнте, 90+15 (Леганес)

Удаление Серхио Гонсалес, 45+2 (Леганес)

Видеофрагменты матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Пате Сисс (Райо Вальекано).
45’ +2
Серхио Гонсалес (Леганес) получает красную карточку.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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