10 самых известных футболистов, которых Дарио Друди привез в Украину

В начале апреля «Полесье» достаточно неожиданно для многих объявило о начале сотрудничества с 36-летним аргентинцем Дарио Друди, который получил в житомирском клубе должность спортивного директора, что правда, пока с приставкой «и.о.».

Друди не является новой фигурой для украинского футбола, так как ранее работал наставником «Зирки» и выполнял функции спортивного директора «Карпат», хотя по факту являлся для львовян также кем-то вроде главного тренера. В сентябре 2018 года Дарио покинул Украину, после чего работал в Египте и Испании, прежде чем вернуться в УПЛ вновь.

Больше всего в Украине Друди запомнился тем, что при его активном содействии в «Зирку» и – особенно – «Карпаты» начали массово приезжать легионеры. Счет шел буквально на десятки, хотя период работы функционера в нашем футболе был крайне незначительным. Подавляющее большинство исполнителей, которых привез Друди в Украину оказались игроками достаточно низкого уровня как, например, Гуидо Кортеджано – мастер на уровне итальянской Серии D, но не выше.

Впрочем, были и действительно заслуживающие внимания исполнители…

Джонатан Мойя

instagram.com/moya_06

Центральный нападающий Джонатан Мойя является воспитанником костариканского клуба «Саприсса». Из него легионер летом 2016 года и перебрался в «Зирку», оформив арендное соглашение. На момент переезда в Украину Мойя уже являлся футболистом национальной сборной Коста-Рики, поэтому для клуба из Кропивницкого это был весьма знаковый трансфер.

Впрочем, раскрыть весь свой потенциал Мойя в украинской Премьер-лиге так и не успел. Он сыграл 12 матчей в первой половине сезона-2016/17 за «Зирку», отличившись 2 забитыми мячами, а затем покинул Украину и вернулся в «Саприссу». Причиной тому стал, прежде всего, уход Друди из кропивницкого клуба, да и пришедший на смену аргентинцу Роман Монарев банально не рассчитывал на Джонатана в основном составе, а потому смысла оставаться в «Зирке» и дальше для костариканца не было никакого.

После «Зирки» Мойя выступал на родине, а также в Южной Корее и Индии. На этом уровне форвард демонстрировал достаточно неплохую результативность, хотя недавний вояж в индийский «Хайдарабад» и выдался для него провальным. Впрочем, в начале 2024-го 32-летний Мойя вернулся в Коста-Рику, где намерен в рядах «Алахуэленсе» играть как минимум до конца 2025 года.

Борха Экиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Трансфер испанского центрбека Борхи Экисы в «Зирку» и вовсе выглядел чем-то сенсационным. До того, как оказаться в Кропивницком, футболист провел 82 поединка в испанской Ла Лиге за «Атлетик», воспитанником академии которого является, и «Эйбар». Однако летом 2016 года Борха получил статус свободного агента и на протяжении нескольких месяцев так и не смог подыскать себе стоящие варианты на родине. Во многом из-за этого в начале сентября Экиса решил принять приглашение из Украины, которое было еще и подкреплено хорошими финансовыми обещаниями по контракту.

В «Зирке» Экиса провел один сезон, отыграв 11 матчей и отличившись 1 забитым мячом. После этого уехал на Кипр, где отыграл еще полтора сезона, прежде чем опять оказался невостребованным.

В настоящий момент Экисе 36 лет и он уже завершил активную карьеру игрока. Последним для Борхи в профессиональном футболе стал сезон-2021/22, который он провел в низшелиговой испанской команде «Чантреа».

Фернандо Тиссоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский опорный полузащитник с итальянским паспортом Фернандо Тиссоне на старте карьеры подавал серьезные надежды. Уже в 19-летнем возрасте футболист покинул родину и перебрался в Европу, где оформил контракт с «Удинезе». Впоследствии был продан в «Аталанту», но спустя два года вернулся в стан «маленьких зебр», которые заплатили за трансфер Тиссоне 4,2 миллиона евро.

До момента переезда в Украину Фернандо успел поиграть в Италии еще и за «Сампдорию», а также выступал за испанские «Мальорку» и «Малагу». Стан «анчоусов» Тиссоне покинул летом 2016 года и более 12 месяцев находился в статусе свободного агента, прежде чем получил приглашение от «Карпат», куда как раз успел трудоустроиться Дарио Друди.

В УПЛ Тиссоне переходил как футболист с колоссальным опытом (162 матча в Серии А и 87 – в Ла Лиге), однако это никак не помогло ему быстро закрепиться в «Карпатах», не говоря уже о том, чтобы замахнуться на статус лидера этой команды. Львовский клуб аргентинец покинул уже через полгода, сыграв лишь 13 матчей.

После того играл в Португалии и за низшелиговые итальянские коллективы. К слову, в настоящий момент 37-летний Тиссоне продолжает карьеру в одной из малоизвестных за пределами Италии команд под названием «Монтегранаро».

Себастьян Рибас

Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Рибас (слева)

Уругвайскому форварду Себастьяну Рибасу в начале карьеры также посчастливилось оказаться в Италии. Уже в 18 лет южноамериканец был подписан «Интером», но за миланскую команду ему посчастливилось сыграть лишь 11 минут в рамках одного официального поединка. Однако до переезда в Украину Себастьян успел поиграть еще за ряд весьма известных в Европе коллективов, среди которых стоит выделить «Дженоа», «Спортинг» Лиссабон, «Монако», «Страсбург», но особенно удачным для Рибаса выдался период во французском «Дижоне» (115 матчей, 55 забитых мячей и 14 ассистов).

В «Карпаты» Рибас пришел в середине июля 2017 года. К тому моменту он уже несколько лет как покинул Европу и выступал в Уругвае и Мексике. Возвращение на Старый континент не оказалось для Себастьяна удачным, и форвард очень быстро попросил отпустить его обратно за океан. Так, уже в августе 2017-го Рибас на правах аренды переехал в аргентинский «Патронато», где сумел «навести шороху», забив 13 мячей в 25 матчах. В конечном итоге, это позволило «Карпатам» продать уругвайца в «Ланус» за 470 тысяч евро летом 2018 года.

После того четыре года Рибас играл в Аргентине, а в 2022-м вернулся на родину. С февраля нынешнего года 36-летний Себастьян является игроком уругвайского «Альбиона», а до этого играл за «Монтевидео Сити Торке» – клуб из орбиты «Манчестер Сити», входящий в состав холдинга City Football Group.

Франсиско Ди Франко

instagram.com/frandifranco

Центральный полузащитник Франсиско Ди Франко получил хорошую школу футбола в знаменитой аргентинской «Бока Хуниорс», откуда летом 2017 года на правах аренды и переехал в «Карпаты». На тот момент 22-летний футболист имел минимум практики на серьезном уровне, и именно в УПЛ ему посчастливилось выйти на новый уровень.

Ди Франко быстро стал одним из ключевых игроков «Карпат», всего сыграв за львовян 77 матчей (4 гола, 5 ассистов). Это побудило боссов «зелено-белых» договариваться с «Бока Хуниорс» о полноценном трансфере хавбека, и летом 2018-го тот оформил с «Карпатами» продолжительный контракт.

В январе 2020 года «Карпатам» удалось продать Ди Франко в «Днепр-1» за 300 тысяч евро. За «спортклубовцев» Франсиско продолжал выступать вплоть до начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, а затем по Annexe 7 ФИФА уехал на родину в «Атлетико Тукуман», с которым вскоре оформил полноценный контракт.

В настоящий момент 29-летний Ди Франко является свободным агентом, статус которого получил еще в начале года после ухода из «Атлетико Тукуман».

Кевин Мендес

instagram.com/kevinmendez1010

Кевин Мендес – это еще один пример, как перспективному южноамериканцу так и не удалось сделать карьеру в Европе. Уже в 19 лет уругваец подписал контракт с «Ромой», которая не пожалела на его трансфер из «Пеньяроля» 1,8 миллиона евро. Но за первую команду «волков» вингер в конечном итоге так и не сыграл, выступая на правах аренды за «Перуджу», «Лозанну» и «Витербезе».

Летом 2018 года Мендес оказался во Львове, оформив переход в «Карпаты» в статусе свободного агента. За украинскую команду Кевин сыграл лишь 15 матчей (1 ассист), и в какой-то момент, видимо, возомнил из себя звезду. Это привело к многочисленным конфликтам между футболистом и клубом, которые в итоге завершились тем, что «зелено-белые» в буквальном понимании выгнали Мендеса. Легионеру было предъявлено, что он пропускал тренировки без уважительных причин, позволял необоснованную грубость по отношению к партнерам во время подготовки, не сподобился выучить хотя бы на базовом уровне украинский язык, а также начал вести откровенно разгульный образ жизни, употребляя алкоголь.

После ухода из «Карпат» Кевин Мендес еще более полугода был невостребован на рынке. Лишь в январе 2020-го ему удалось перейти в уругвайский «Дефенсор», где он провел два с половиной года, прежде чем уйти в «Пеньяроль». В январе 2024-го 28-летний Мендес перешел в чилийский «Эвертон», оформив краткосрочный контракт.

Хорхе Карраскаль

instagram.com/carrascall

Одной из наиболее удачных находок Дарио Друди и его помощников за время работы в Украине является Хорхе Карраскаль. «Карпаты» изначально арендовали колумбийского вингера у «Севильи», а после того, как тот показал свои лучшие качества в УПЛ, выкупили футболиста за 2 миллиона евро, хотя впоследствии между клубами продолжались споры о полноте расчета.

Однако второй сезон Карраскаля в УПЛ оказался не таким ярким. Он перестал забивать, хотя и продолжал демонстрировать прекрасную скорость и блистать великолепной техникой. В итоге ни «Динамо», ни «Шахтер», которым приписывали интерес к Хорхе, ни другой европейский клуб в реальные переговоры с «Карпатами» по Карраскалю так и не вступил. Желая заработать и рассчитаться с «Севильей», «зелено-белые» согласились отправить Карраскаля в платную аренду (500 тысяч евро) в «Ривер Плейт», который в начале 2020 года оформил выкуп вингера за 2,5 миллиона евро.

Со временем «Ривер Плейт» продал Карраскаля в московский ЦСКА. Этот трансфер состоялся летом 2022 года, а через сезон Хорхе ушел уже в московское «Динамо», игроком которого и является в настоящий момент.

Кристиан Эрбес

ФК Карпаты

В феврале 2018 года «Карпатам», как тогда казалось, удался еще один весьма качественный трансфер – на правах свободного агента львовяне подписали аргентинского опорного полузащитника Кристиана Эрбеса. Этот футболист является воспитанником «Бока Хуниорс», причем за первую команду этого клуба сыграл 155 официальных матчей, в которых отличился 5 забитыми мячами и 6 ассистами. Еще до переезда в Украину Эрбес в рядах «Бока Хуниорс» успел стать 2-кратным чемпионом Аргентины и 2-кратным обладателем Кубка Аргентины.

Футболист с таким опытом выглядел явным усилением состава для «Карпат», но по факту Эрбес провел за «зелено-белых» 24 матча (1 гол и 1 ассист), и уже через год выразил желание вернуться в Южную Америку. В итоге львовяне отпустили Кристиана свободным агентом в парагвайский «Насьональ».

Впоследствии Эрбес играл за аргентинские и чилийские команды, а в январе нынешнего года перебрался в эквадорский «Эмелек», с которым оформил трудовое соглашение до конца 2024-го. Ныне хавбеку уже 34.

Ади Мегремич

Ади Мегремич (справа)

Летом 2018 года «Карпаты» на правах свободного агента оформили переход боснийского центрбека «Железничара» Ади Мегремича. К тому моменту футболист уже успел как следует поскитаться по континенту, выступая в Словакии, Латвии, Чехии и Австрии. Почти везде был на неплохом счету, но именно в «Карпатах» Ади удалось продемонстрировать наибольший прогресс.

В сезоне-2018/19 Мегремич сыграл 25 матчей в УПЛ (1 гол, 2 асисста), но в концовке сезона у игрока накалились взаимоотношения с руководством «Карпат», что было вызвано проблемами финансового характера. В конечном итоге, несмотря на желание боссов «зелено-белых» сохранить боснийца, продлить контракт с легионерам львовянам так и не удалось, и тот летом 2019 года на правах свободного агента ушел в португальский «Авеш».

С тех пор Мегремич также успел поиграть в Польше («Висла» Краков), Израиле («Маккаби» Петах-Тиква) и Турции («Истанбулспор»), а с лета минувшего года выступает в Азербайджане за «Сабаил».

Кристиан Понде

twitter.com/CristianPonde10

Трансфер Кристиана Понде стал одним из последних для Дарио Друди в «Карпатах». Португальский футболист румынского происхождения перешел в стан «зелено-белых» 6 сентября 2018 года из дубля лиссабонского «Спортинга» на правах свободного агента, а уже через неделю аргентинский функционер покинул Украину.

Понде, который окончил академию «Спортинга», на юношеском уровне демонстрировал невероятный потенциал. На счету вингера, в частности, 8 забитых мячей в 10 поединках за сборную Португалии U-19. Однако реализовать себя на высшем уровне у Понде так и не получилось. Он провел лишь один матч за первую команду «Спортинга» (хотя за резервистов на его счету 87 поединков, 14 голов и 3 ассиста), после чего лиссабонцы без сожаления отпустили Кристиана в Украину.

В «Карпатах» Понде имел стабильную игровую практику, хотя и не являлся ключевым футболистом команды. Впрочем, попрощаться португальцу с «зелено-белыми» пришлось вовсе не из-за этого, а по той причине, что у «Карпат» начались финансовые проблемы и клуб был вынужден искать из этого выход, расставаясь с легионерами.

После «Карпат» Понде около полугода не мог нигде трудоустроиться, а затем подписал контракт со швейцарским «Грассхоппером», где отыграл один сезон, прежде чем вернуться в Португалию – в ряды «Фаренсе». В настоящий момент 29-летний Понде продолжает защищать цвета этой команды, выступающей в элитарном дивизионе португальского футбола.