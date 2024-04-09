Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Карпат стал спортдиром Полесья
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 16:34 | Обновлено 09 апреля 2024, 16:35
662
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Карпат стал спортдиром Полесья

Но пока Дарио Друди будет иметь приставку «исполняющий обязанности»

09 апреля 2024, 16:34 | Обновлено 09 апреля 2024, 16:35
662
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Карпат стал спортдиром Полесья
ФК Полесье. Дарио Друди и Геннадий Буткевич

Житомирское «Полесье» официально объявило о назначении на должность исполняющего обязанности спортивного директора клуба аргентинского тренера и функционера Дарио Друди.

Ранее Друди работал в Украине главным тренером «Зирки» и спортивным директором, а также де-факто наставником «Карпат».

Приоритетными направлениями и.о. спортивного директора Дарио Друди будут «привлечение и развитие молодых талантов и формирование кадрового потенциала для создания атакующей быстрой вертикальной модели ведения игры, которая будет вызывать искренние неповторимые эмоции и позволит болельщикам гордиться клубом».

Интересно, что ранее должность спортивного директора «Полесья» занимал Владимир Тесля, но его совсем недавно представили как нового вице-президента клуба.

По теме:
Две тревоги, голевой блиц, травма лидера. Днепр-1 поделил очки с Зарей
Матч Днепр-1 – Заря снова был приостановлен ​​из-за воздушной тревоги
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают футболисты Оболони
Полесье Житомир Дарио Друди Владимир Тесля Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Футбол | 08 апреля 2024, 21:35 1
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча
Голкипер клуба УПЛ выбыл до конца года. Его заменили на 84-й минуте матча

Евгений Паст не сумел продолжить поединок 23-го тура «Верес» – «Оболонь» (3:0)

ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне
Футбол | 09 апреля 2024, 16:05 0
ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне
ФОТО. Ла Лига отметила мощную игру Довбика за Жирону в этом сезоне

Украинский голеадор забил 16 голов в чемпионате Испании

УЕФА одобрил просьбу Реала на матч с Ман Сити. О чем просили «галактикос»?
Футбол | 09.04.2024, 10:45
УЕФА одобрил просьбу Реала на матч с Ман Сити. О чем просили «галактикос»?
УЕФА одобрил просьбу Реала на матч с Ман Сити. О чем просили «галактикос»?
Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси
Футбол | 09.04.2024, 00:47
Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси
Назван главный претендент на Золотой мяч. В рейтинге есть Роналду и Месси
Нападающий Полесья со стадиона отправлен в больницу
Футбол | 08.04.2024, 17:56
Нападающий Полесья со стадиона отправлен в больницу
Нападающий Полесья со стадиона отправлен в больницу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
09.04.2024, 11:00 6
Футбол
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
Друг Милевского рассказал, чем Артем зарабатывает на жизнь
08.04.2024, 15:52 6
Футбол
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
ФОТО. Как проходило награждение сестер Киченок после финала в Чарльстоне
07.04.2024, 21:55
Теннис
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
Экс-капитан сборной Украины высказался о провокации Орье в сторону Зинченко
08.04.2024, 13:01 13
Футбол
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
Марк Уильямс сенсационно обыграл Ронни О'Салливана в финале в Манчестере
08.04.2024, 06:30 6
Снукер
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
Экс-игрок Тоттенхэма резко ответил Зинченко на его слова о войне в Украине
08.04.2024, 07:12 32
Футбол
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
09.04.2024, 00:31 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем