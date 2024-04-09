ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Карпат стал спортдиром Полесья

Житомирское «Полесье» официально объявило о назначении на должность исполняющего обязанности спортивного директора клуба аргентинского тренера и функционера Дарио Друди.

Ранее Друди работал в Украине главным тренером «Зирки» и спортивным директором, а также де-факто наставником «Карпат».

Приоритетными направлениями и.о. спортивного директора Дарио Друди будут «привлечение и развитие молодых талантов и формирование кадрового потенциала для создания атакующей быстрой вертикальной модели ведения игры, которая будет вызывать искренние неповторимые эмоции и позволит болельщикам гордиться клубом».

Интересно, что ранее должность спортивного директора «Полесья» занимал Владимир Тесля, но его совсем недавно представили как нового вице-президента клуба.