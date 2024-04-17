Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 22:10 | Обновлено 17 апреля 2024, 22:12
789
0

Бавария – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

17 апреля 2024, 22:10 | Обновлено 17 апреля 2024, 22:12
789
0
Бавария – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).

За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко. Он заявлен в резерве гостей.

Бавария – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
ВИДЕО. Селезнев и Милевский посетили украинских защитников на Донбассе
ВИДЕО. Де Брюйне мог забить супергол из углового. Лунин снова спас Реал
ВИДЕО. Лунин оформил крутой сейв в суперматче после удара де Брюйне
Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко Лига чемпионов Бавария - Арсенал видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 17 апреля 2024, 06:30 15
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов

Первую полуфинальную пару ЛЧ составили Боруссия Дортмунд и ПСЖ

Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
Футбол | 17 апреля 2024, 17:23 4
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19

В Белфасте состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата Европы

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Футбол | 17.04.2024, 07:38
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда уровня Динамо не должна так играть»
Футбол | 17.04.2024, 19:12
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда уровня Динамо не должна так играть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда уровня Динамо не должна так играть»
КАБАЕВ: «У Динамо много крайних полузащитников. Решили: сыграю в центре»
Футбол | 17.04.2024, 22:49
КАБАЕВ: «У Динамо много крайних полузащитников. Решили: сыграю в центре»
КАБАЕВ: «У Динамо много крайних полузащитников. Решили: сыграю в центре»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
17.04.2024, 13:55 28
Футбол
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
Тренер Бенфики объяснил, почему оставил Трубина в запасе
15.04.2024, 18:35 8
Футбол
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
16.04.2024, 00:02 2
Футбол
Барселона – ПСЖ – 1:4. Фиаско каталонцев. Париж в полуфинале. Видеообзор
Барселона – ПСЖ – 1:4. Фиаско каталонцев. Париж в полуфинале. Видеообзор
17.04.2024, 00:45
Футбол
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
17.04.2024, 00:30
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
16.04.2024, 09:00 1
Футбол
Вновь четыре на Вестфалене. Боруссия Д выйшла в полуфинал ЛЧ
Вновь четыре на Вестфалене. Боруссия Д выйшла в полуфинал ЛЧ
16.04.2024, 23:57 19
Футбол
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру
16.04.2024, 11:50 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем