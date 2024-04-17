Лига чемпионов17 апреля 2024, 22:10 | Обновлено 17 апреля 2024, 22:12
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Бавария – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов
17 апреля 2024, 22:10 | Обновлено 17 апреля 2024, 22:12
789
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17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).
За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко. Он заявлен в резерве гостей.
Бавария – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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