Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?

28 апреля 28-летний норвежский форвард «Вильярреала» Александер Серлот оформил дубль в ворота «Райо Вальекано» в матче 33-го тура Ла Лиги и помог своей команде победить со счетом 3:0.

Теперь на счету норвежца 17 голов в Ла Лиге 2023/24. В 2024 году он оформил 10 забитых мячей, что является лучшим показателем среди всех игроков чемпионата Испании.

У лучшего бомбардира Ла Лиги в этом сезоне Артема Довбика из «Жироны» (19) в 2024 году 8 голов. У украинца третья строчка.

На 2-й позиции располагается Винисиус Жуниор («Реал») с 9 голами в этому году, а топ-4 замыкает Анте Будимир («Осасуна») – 8.

У звездного английского футболиста «Реала» Джуда Беллинегма в 2024 всего 4 мяча. А вот в списке бомбардиров за сезоне он идет на 3-й строчке с 17 голами.

Лучшие бомбардиры Ла Лиги в 2024 году:

ВИДЕО. Дубль Серлота за Вильярреал в ворота Райо Вальекано

10 - Players with most goals scored in LaLiga in 2024:



🇳🇴 ALEXANDER SØRLOTH - 10 (5 xG)

🇧🇷 Vinícius Júnior - 9 (9 xG)

🇺🇦 Artem Dovbyk - 8 (9,2 xG)

🇭🇷 Ante Budimir - 8 (6,5 xG)



Titan. pic.twitter.com/TgGtzUbtxm