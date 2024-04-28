Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Александер Серлот оформил 10 голов в 2024, а в сезоне 2023/24 – 17
28 апреля 28-летний норвежский форвард «Вильярреала» Александер Серлот оформил дубль в ворота «Райо Вальекано» в матче 33-го тура Ла Лиги и помог своей команде победить со счетом 3:0.
Теперь на счету норвежца 17 голов в Ла Лиге 2023/24. В 2024 году он оформил 10 забитых мячей, что является лучшим показателем среди всех игроков чемпионата Испании.
У лучшего бомбардира Ла Лиги в этом сезоне Артема Довбика из «Жироны» (19) в 2024 году 8 голов. У украинца третья строчка.
На 2-й позиции располагается Винисиус Жуниор («Реал») с 9 голами в этому году, а топ-4 замыкает Анте Будимир («Осасуна») – 8.
У звездного английского футболиста «Реала» Джуда Беллинегма в 2024 всего 4 мяча. А вот в списке бомбардиров за сезоне он идет на 3-й строчке с 17 голами.
Лучшие бомбардиры Ла Лиги в 2024 году:
- Александер Серлот (Вильярреал) – 10
- Винисиус Жуниор (Реал) – 9
- Артем Довбик (Жирона) – 8
- Анте Будимир (Осасуна) – 8
ВИДЕО. Дубль Серлота за Вильярреал в ворота Райо Вальекано
10 - Players with most goals scored in LaLiga in 2024:— OptaJose (@OptaJose) April 28, 2024
🇳🇴 ALEXANDER SØRLOTH - 10 (5 xG)
🇧🇷 Vinícius Júnior - 9 (9 xG)
🇺🇦 Artem Dovbyk - 8 (9,2 xG)
🇭🇷 Ante Budimir - 8 (6,5 xG)
Titan. pic.twitter.com/TgGtzUbtxm
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