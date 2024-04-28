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  4. Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Испания
28 апреля 2024, 23:08 |
1007
0

Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?

Александер Серлот оформил 10 голов в 2024, а в сезоне 2023/24 – 17

28 апреля 2024, 23:08 |
1007
0
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

28 апреля 28-летний норвежский форвард «Вильярреала» Александер Серлот оформил дубль в ворота «Райо Вальекано» в матче 33-го тура Ла Лиги и помог своей команде победить со счетом 3:0.

Теперь на счету норвежца 17 голов в Ла Лиге 2023/24. В 2024 году он оформил 10 забитых мячей, что является лучшим показателем среди всех игроков чемпионата Испании.

У лучшего бомбардира Ла Лиги в этом сезоне Артема Довбика из «Жироны» (19) в 2024 году 8 голов. У украинца третья строчка.

На 2-й позиции располагается Винисиус Жуниор («Реал») с 9 голами в этому году, а топ-4 замыкает Анте Будимир («Осасуна») – 8.

У звездного английского футболиста «Реала» Джуда Беллинегма в 2024 всего 4 мяча. А вот в списке бомбардиров за сезоне он идет на 3-й строчке с 17 голами.

Лучшие бомбардиры Ла Лиги в 2024 году:

  1. Александер Серлот (Вильярреал) – 10
  2. Винисиус Жуниор (Реал) – 9
  3. Артем Довбик (Жирона) – 8
  4. Анте Будимир (Осасуна) – 8

ВИДЕО. Дубль Серлота за Вильярреал в ворота Райо Вальекано

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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