«Виктор Скайвокер». Реакция болельщиков и Жироны на гол Цыганкова

В матче 26-го тура Ла Лиги «Жирона» – «Сельта» полузащитник хозяев поля Виктор Цыганков открыл счет на 21-й минуте. Во время празднования гола, футболист, словно герой киносаги Star Wars, достал световой меч и продемонстрировал его зрителям.

Цыганков – фанат франшизы и уже праздновал гол, доставая меч. Болельщики отреагировали и в соцсетях назвали футболиста в честь героя киносаги.

nicosh_36: Viktor Skywalker

Отреагировал и официальный аккаутн «Жироны» в соцсети X.

Girona FC: Наш любимый джедай!

Не отстала от коллег и Ла Лига

laliga: Мастер Джедай.

Болельщики сборной Украины рады, что Цыганков набрал форму и надеются, что он сможет помочь команде в матчах Лиги наций против сборной Бельгии.

Pavel_i_CO: До матчей сборной три недели. Цыганков нам нужен в хорошей форме, потому что на флангах беда.