«Виктор Скайвокер». Реакция болельщиков и Жироны на гол Цыганкова
Украинский полузащитник «Жироны» в матче с «Сельтой» отметился голом и ассистом
В матче 26-го тура Ла Лиги «Жирона» – «Сельта» полузащитник хозяев поля Виктор Цыганков открыл счет на 21-й минуте. Во время празднования гола, футболист, словно герой киносаги Star Wars, достал световой меч и продемонстрировал его зрителям.
Цыганков – фанат франшизы и уже праздновал гол, доставая меч. Болельщики отреагировали и в соцсетях назвали футболиста в честь героя киносаги.
nicosh_36: Viktor Skywalker
Отреагировал и официальный аккаутн «Жироны» в соцсети X.
Girona FC: Наш любимый джедай!
Не отстала от коллег и Ла Лига
laliga: Мастер Джедай.
Болельщики сборной Украины рады, что Цыганков набрал форму и надеются, что он сможет помочь команде в матчах Лиги наций против сборной Бельгии.
Pavel_i_CO: До матчей сборной три недели. Цыганков нам нужен в хорошей форме, потому что на флангах беда.
Our favourite Jedi! 😍 pic.twitter.com/oe5u9dtzXP— Girona FC (@GironaFC_Engl) March 1, 2025
🌟 TSYGANGOAT! 🛸 #GironaCelta | #LaLigaHighlights | @LaLigaEN— Girona FC (@GironaFC_Engl) March 4, 2025
pic.twitter.com/kXMysUxUJp
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