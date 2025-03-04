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  4. «Виктор Скайвокер». Реакция болельщиков и Жироны на гол Цыганкова
Испания
04 марта 2025, 18:03 | Обновлено 04 марта 2025, 18:04
235
0

«Виктор Скайвокер». Реакция болельщиков и Жироны на гол Цыганкова

Украинский полузащитник «Жироны» в матче с «Сельтой» отметился голом и ассистом

04 марта 2025, 18:03 | Обновлено 04 марта 2025, 18:04
235
0
«Виктор Скайвокер». Реакция болельщиков и Жироны на гол Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 26-го тура Ла Лиги «Жирона» – «Сельта» полузащитник хозяев поля Виктор Цыганков открыл счет на 21-й минуте. Во время празднования гола, футболист, словно герой киносаги Star Wars, достал световой меч и продемонстрировал его зрителям.

Цыганков – фанат франшизы и уже праздновал гол, доставая меч. Болельщики отреагировали и в соцсетях назвали футболиста в честь героя киносаги.

nicosh_36: Viktor Skywalker

Отреагировал и официальный аккаутн «Жироны» в соцсети X.

Girona FC: Наш любимый джедай!

Не отстала от коллег и Ла Лига

laliga: Мастер Джедай.

Болельщики сборной Украины рады, что Цыганков набрал форму и надеются, что он сможет помочь команде в матчах Лиги наций против сборной Бельгии.

Pavel_i_CO: До матчей сборной три недели. Цыганков нам нужен в хорошей форме, потому что на флангах беда.

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Виктор Цыганков Жирона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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