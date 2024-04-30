Украина. Премьер лига30 апреля 2024, 17:23 | Обновлено 30 апреля 2024, 17:37
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Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 26-го тура УПЛ
Поединки 26-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 27 по 29 апреля
30 апреля 2024, 17:23 | Обновлено 30 апреля 2024, 17:37
170
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Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 26-го тура.
Поединки 26-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 27 по 29 апреля.
Претенденты на лучшего игрока 26-го тура УПЛ
- Марлон Гомес (Шахтер)
- Владислав Ванат (Динамо)
- Ярослав Карабин (Рух)
- Назарий Федоривский (Оболонь)
Претенденты на лучшего тренера 26-го тура УПЛ
- Марино Пушич (Шахтер)
- Александр Шовковский (Динамо)
- Юрий Вернидуб (Кривбасс)
- Желько Любенович (Минай)
Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 1 мая 10:00.
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