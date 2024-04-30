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Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 17:23 | Обновлено 30 апреля 2024, 17:37
170
0

Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 26-го тура УПЛ

Поединки 26-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 27 по 29 апреля

30 апреля 2024, 17:23 | Обновлено 30 апреля 2024, 17:37
170
0
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 26-го тура УПЛ
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 26-го тура.

Поединки 26-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 27 по 29 апреля.

Претенденты на лучшего игрока 26-го тура УПЛ

  • Марлон Гомес (Шахтер)
  • Владислав Ванат (Динамо)
  • Ярослав Карабин (Рух)
  • Назарий Федоривский (Оболонь)

Претенденты на лучшего тренера 26-го тура УПЛ

  • Марино Пушич (Шахтер)
  • Александр Шовковский (Динамо)
  • Юрий Вернидуб (Кривбасс)
  • Желько Любенович (Минай)

Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 1 мая 10:00.

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Николай Степанюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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