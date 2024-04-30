В Динамо назвали 6 претендентов на звание лучшего игрока апреля

Киевское «Динамо» объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам апреля 2024 года.

В апреле бело-синие провели 6 поединков. По итогам каждого из них болельщики выбирали самого полезного игрока матча в клубных соцсетях.

Шестеро игроков, набравших суммарно больше голосов болельщиков за эти шесть матчей, состоявшихся в апреле, стали номинантами на звание лучшего игрока месяца.

Претенденты на лучшего футболиста Динамо в апреле:

Андрей Ярмоленко, Георгий Бущан, Владислав Ванат, Владимир Бражко, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский

Матчи Динамо в апреле 2024 года