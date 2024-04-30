Украина. Премьер лига30 апреля 2024, 18:03 | Обновлено 30 апреля 2024, 18:14
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В Динамо назвали 6 претендентов на звание лучшего игрока апреля
Кандидаты: Ярмоленко, Бущан, Ванат, Бражко, Шапаренко, Буяльский
30 апреля 2024, 18:03 | Обновлено 30 апреля 2024, 18:14
305
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Киевское «Динамо» объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам апреля 2024 года.
В апреле бело-синие провели 6 поединков. По итогам каждого из них болельщики выбирали самого полезного игрока матча в клубных соцсетях.
Шестеро игроков, набравших суммарно больше голосов болельщиков за эти шесть матчей, состоявшихся в апреле, стали номинантами на звание лучшего игрока месяца.
Претенденты на лучшего футболиста Динамо в апреле:
- Андрей Ярмоленко, Георгий Бущан, Владислав Ванат, Владимир Бражко, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский
Матчи Динамо в апреле 2024 года
- 4 апреля. Заря – Динамо – 0:3 (голы – Андриевский, Кабаев, Бражко)
- 8 апреля. Динамо – ЛНЗ – 1:1 (гол у динамовцев – Ярмоленко)
- 13 апреля. Александрия – Динамо – 0:1 (гол – Бражко)
- 17 апреля. Минай – Динамо – 1:3 (голы у динамовцев – Буяльский, Немчанинов (автогол), Волошин)
- 21 апреля. Динамо – Полесье – 3:0 (голы – Ванат, Шапаренко, Буяльский)
- 27 апреля. Днепр-1 – Динамо – 1:2 (голы у динамовцев – Кабаев, Ванат)
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Комментарии 1
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Я бы выбирал между Бражко и Шапаренко, на сегодня это реально два ведущих игрока в Динамо.
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