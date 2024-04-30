Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо назвали 6 претендентов на звание лучшего игрока апреля
Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 18:03 | Обновлено 30 апреля 2024, 18:14
305
1

В Динамо назвали 6 претендентов на звание лучшего игрока апреля

Кандидаты: Ярмоленко, Бущан, Ванат, Бражко, Шапаренко, Буяльский

30 апреля 2024, 18:03 | Обновлено 30 апреля 2024, 18:14
305
1
В Динамо назвали 6 претендентов на звание лучшего игрока апреля
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» объявило о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам апреля 2024 года.

В апреле бело-синие провели 6 поединков. По итогам каждого из них болельщики выбирали самого полезного игрока матча в клубных соцсетях.

Шестеро игроков, набравших суммарно больше голосов болельщиков за эти шесть матчей, состоявшихся в апреле, стали номинантами на звание лучшего игрока месяца.

Претенденты на лучшего футболиста Динамо в апреле:

  • Андрей Ярмоленко, Георгий Бущан, Владислав Ванат, Владимир Бражко, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский

Матчи Динамо в апреле 2024 года

  • 4 апреля. Заря – Динамо – 0:3 (голы – Андриевский, Кабаев, Бражко)
  • 8 апреля. Динамо – ЛНЗ – 1:1 (гол у динамовцев – Ярмоленко)
  • 13 апреля. Александрия – Динамо – 0:1 (гол – Бражко)
  • 17 апреля. Минай – Динамо – 1:3 (голы у динамовцев – Буяльский, Немчанинов (автогол), Волошин)
  • 21 апреля. Динамо – Полесье – 3:0 (голы – Ванат, Шапаренко, Буяльский)
  • 27 апреля. Днепр-1 – Динамо – 1:2 (голы у динамовцев – Кабаев, Ванат)
По теме:
Назначены арбитры на перенесенные матчи УПЛ с участием Шахтера и Динамо
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 26-го тура УПЛ
Ведущий бомбардир Полесья выбыл до конца сезона
Динамо Киев лучший игрок Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Ярмоленко Георгий Бущан Владислав Ванат Владимир Бражко Николай Шапаренко Виталий Буяльский
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
Футбол | 29 апреля 2024, 22:31 3
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура

Однако «горожане» все еще являются главными фаворитами на чемпионство в Англии

Невероятный Роберт! Барселона выиграла триллер у Валенсии и обогнала Жирону
Футбол | 30 апреля 2024, 00:10 1
Невероятный Роберт! Барселона выиграла триллер у Валенсии и обогнала Жирону
Невероятный Роберт! Барселона выиграла триллер у Валенсии и обогнала Жирону

Исход матча решил хет-трик Левандовски во втором тайме

Операция не требуется. Миколенко признался, есть ли шансы сыграть на Евро
Футбол | 30.04.2024, 15:34
Операция не требуется. Миколенко признался, есть ли шансы сыграть на Евро
Операция не требуется. Миколенко признался, есть ли шансы сыграть на Евро
ФОТО. Перес встретился с Луниным накануне суперматча Бавария – Реал
Футбол | 30.04.2024, 16:23
ФОТО. Перес встретился с Луниным накануне суперматча Бавария – Реал
ФОТО. Перес встретился с Луниным накануне суперматча Бавария – Реал
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Теннис | 30.04.2024, 07:01
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
Я бы выбирал между Бражко и Шапаренко, на сегодня это реально два ведущих игрока в Динамо.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
28.04.2024, 23:08 3
Футбол
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
29.04.2024, 06:32 12
Футбол
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
29.04.2024, 09:25 12
Бокс
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
30.04.2024, 07:44
Футбол
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
29.04.2024, 12:00
Футбол
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
28.04.2024, 20:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем