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Проходит дальше Бавария
17.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 1 : 0
Арсенал
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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 23:57 | Обновлено 18 апреля 2024, 00:00
1562
8

Гол Киммиха. Бавария минимально победила Арсенал и вышла в полуфинал ЛЧ

Мюнхенская команда уверенно в очередной раз прошла «канониров»

17 апреля 2024, 23:57 | Обновлено 18 апреля 2024, 00:00
1562
8
Гол Киммиха. Бавария минимально победила Арсенал и вышла в полуфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч (первый матч – 2:2)

«Бавария» – «Арсенал» – 1:0

Гол: Киммих, 63

Предупреждения: Лаймер, 55, Киммих, 90 +2 – Уайт, 85

«Бавария»: Нойер - Киммих, Дайер, де Лигт, Мазрауи (Ким Мин Дже), 75 - Лаймер, Горецка - Сане (Упамекано, 89), Мусиала, Геррейру - Кейн

«Арсенал»: Рая - Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу (Нкетиа, 86) - Эдегор, Жоржиньо (Жезус, 68), Райс - Сака, Хаверц, Мартинелли (Троссард, 68)

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион: «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия)

БАВАРИЯ - АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Арсенал Лондон Бавария Лига чемпионов Бавария - Арсенал отчеты Йозуа Киммих
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 8
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Joseffsss
Виноват Зинченко.Ой он же не играл....
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+2
Phantom
Арсенал просто нулячий був...
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+1
Octopus
Арсенал и так далеко забрался в еврокубках. Бавария в любом состоянии имеет опыта гораздо больше для таких игр.
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+1
Первый Среди Равных
Обидві команди грали погано. Баварії трохи більше пощастило. З такою грою у фінал не вийдуть.
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0
luceorius
 Арсеналу не вистачило арсеналу, або в перекладі на українську - зброярня виявилась не ефективною.
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0
Phantom
Круто буде, якщо відбудеться повторення фіналу 2013 року на Уемблі Баварія Борусія 😃
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0
AleksDnipro
Нічого Арсенал не зміг зробити проти кризової Баварії. Досвід та дисципліна беруть своє, але далі швидше за все виліт
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0
anacreon
Чекаємо, що скажуть колишні алкоголіки Арсенала та твіттерські шизіки. Яким чином зараз Зіна винен. Причому вони так затравили і Артету, що він теж піддався цьому тиску і навіть не випустив Зіну.
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-5
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