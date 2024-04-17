Гол Киммиха. Бавария минимально победила Арсенал и вышла в полуфинал ЛЧ
Мюнхенская команда уверенно в очередной раз прошла «канониров»
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Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч (первый матч – 2:2)
«Бавария» – «Арсенал» – 1:0
Гол: Киммих, 63
Предупреждения: Лаймер, 55, Киммих, 90 +2 – Уайт, 85
«Бавария»: Нойер - Киммих, Дайер, де Лигт, Мазрауи (Ким Мин Дже), 75 - Лаймер, Горецка - Сане (Упамекано, 89), Мусиала, Геррейру - Кейн
«Арсенал»: Рая - Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу (Нкетиа, 86) - Эдегор, Жоржиньо (Жезус, 68), Райс - Сака, Хаверц, Мартинелли (Троссард, 68)
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Стадион: «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия)
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