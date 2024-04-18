Томас ТУХЕЛЬ: «В первом тайме была шахматная партия»

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Арсенал» [первый поединок – 2:2]. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.

После завершения встречи главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу своих подопечных:

«В первом тайме была шахматная партия. Никто не хотел совершить первую ошибку. Все играли осторожно – были моменты для нас, были моменты для Арсенала. В перерыве мы призвали команду проявить немного больше индивидуальности, немного больше смелости. Мы были более подвижными и провели фантастический второй тайм. Мы заслужили победу.

Всегда лучше играть перед своими болельщиками. С каждым подкатом и каждым хорошим действием ты получаешь поддержку, которая поднимает тебя и дает второе дыхание. Сейчас полуфиналы, и всем нужно активизироваться – нам нужно активизироваться, и болельщикам нужно снова активизироваться.

Сегодня у нас было три свободных места на скамейке запасных. С другой стороны, обошлось без травм. Мы потеряли с первого матча Дэвиса, Комана и Гнабри. Нам нужно было найти решения, и мы сделали это как команда. Мои самые большие поздравления и комплименты команде. Мы очень счастливы».

Голкипер Баварии Мануэль Нойер:

«Я думаю, что это был особенный вечер, который мы пережили здесь, на Fußball Arena München. Атмосфера, болельщики, поддержка, но, что особенно важно, дисциплина, которую мы продемонстрировали в своем выступлении, что, я думаю, было ключом к тому, что мы пережили сегодня, и мы очень рады, что переживаем это.

Я думаю, что главное в моей роли в команде — найти правильный баланс и не идти на слишком большой риск. Затем сзади мы искали правильные передачи, чтобы создать угрозу, и я думаю, что тот факт, что мы как команда добились хорошего баланса, имел решающее значение».

Игрок матча Йозуа Киммих:

«Это потрясающее чувство – забить такой важный гол перед нашими болельщиками в такой вечер, как сегодня. Это те моменты, ради которых вы работаете, и мы много работали для этого. Сегодня я получил награду, чему очень рад. Сейчас мы сосредоточимся на полуфинале, а там посмотрим, что произойдет.

Было здорово отпраздновать это событие вместе с болельщиками. Второй тайм сыграли очень хорошо, мы могли даже забить больше. В конечном итоге, если посмотреть на ход обеих игр, думаю, мы заслужили пройти.

Первый тайм прошел немного нервно у обеих команд, ни одна из сторон не хотела идти на решающий риск. Но во втором тайме мы были намного лучше, острее и амбициознее. Ваши шансы на гол всегда выше, когда вы появляетесь в штрафной. В целом, мы рады вернуться в «Финал четырех» Лиги чемпионов».

Форвард Баварии Гарри Кейн:

«Невероятная победа. Для нас это был трудный сезон, и временами нам приходилось бороться и упорствовать. Сегодня было именно так: мы знали, что это будет тяжелая игра, но также и дома мы могли бы изменить ситуацию с нашими болельщиками.

Йозуа [Киммих] забил отличный гол, чтобы изменить ситуацию для нас, а затем речь идет о защите и сохранении игры на ноль. Выход в полуфинал — большое достижение для нас, так что мы можем наслаждаться этим.

Как всегда в играх такого типа, первая половина прошла немного уклончиво. Обе команды очень не хотят уступать раньше времени. В перерыве мы сказали: нужно увеличить темп, прессинг и лучше владеть мячом. Вот что мы сделали. У нас было больше моментов. Даже ближе к концу мы могли бы закончить это и облегчить себе задачу.

Здесь ожидается победа в Лиге чемпионов, мы должны получать от этого удовольствие. Полуфинал будет трудным».

Видеообзор матча Бавария – Арсенал – 1:0