В среду, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть «Бавария» и «Арсенал». Игра пройдет в Мюнхене (Германия) на поле стадиона «Альянц-Арена», начало – в 22:00 по Киеву.

Обе команды еще неделю назад участвовали в чемпионских гонках своих национальных первенств, но теперь статус претендента на чемпионство имеет только «Арсенал», поскольку в Германии «Бавария» официально проиграла борьбу за титул леверкузенскому «Байеру». Однако и «канониры» ухудшили свои позиции, потеряв очки и отпустив вперед в турнирной таблице «Манчестер Сити». Успех в Лиге чемпионов, в принципе, затмит внутренние неудачи в национальном первенстве, поэтому в среду вечером в Мюнхене нас ждет не менее интересная игра, чем неделю назад в Лондоне (напомним, тогда команды расписали боевую ничью 2:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Бавария» – «Арсенал» в украинской версии сайта.