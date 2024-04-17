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Бавария
17.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Арсенал
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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 02:23 |
39
0

Бавария – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов

17 апреля 2024, 02:23 |
39
0
Бавария – Арсенал. Текстовая трансляция матча

В среду, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть «Бавария» и «Арсенал». Игра пройдет в Мюнхене (Германия) на поле стадиона «Альянц-Арена», начало – в 22:00 по Киеву.

Обе команды еще неделю назад участвовали в чемпионских гонках своих национальных первенств, но теперь статус претендента на чемпионство имеет только «Арсенал», поскольку в Германии «Бавария» официально проиграла борьбу за титул леверкузенскому «Байеру». Однако и «канониры» ухудшили свои позиции, потеряв очки и отпустив вперед в турнирной таблице «Манчестер Сити». Успех в Лиге чемпионов, в принципе, затмит внутренние неудачи в национальном первенстве, поэтому в среду вечером в Мюнхене нас ждет не менее интересная игра, чем неделю назад в Лондоне (напомним, тогда команды расписали боевую ничью 2:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Бавария» – «Арсенал» в украинской версии сайта.

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Арсенал Лондон Бавария Лига чемпионов Бавария - Арсенал текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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