Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Арсенал» и «Бавария» сильнейшего не определили – 2:2.

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Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

«Арсенал» – «Бавария» – 2:2

Голы: Сака, 12, Троссард, 76 – Гнабри, 18, Кейн, 32, пен

Предупреждение: Парти, 89 – Дэвис, 9, Кейн, 55

«Арсенал:» Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор (Зинченко, 46) – Эдегор, Жоржиньо (Жезус, 66), Райс – Сака, Хаверц (Парти, 85), Мартинелли (Троссард, 66).

«Бавария»: Нойер - Киммих, Дайер, де Лигт, Дэвис, - Лаймер, Горецка, Сане (Коман, 66), Мусиала, Гнабри (Геррейру, 70) - Кейн.

Арбитр: Гленн Нюберг

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ - БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА