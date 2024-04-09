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Лига Чемпионов
Арсенал
09.04.2024 22:00 – FT 2 : 2
Бавария
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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 23:55 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:59
2384
7

Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии

Лондонская и мюнхенская команды выдали феерический матч

09 апреля 2024, 23:55 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:59
2384
7
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Арсенал» и «Бавария» сильнейшего не определили – 2:2.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

«Арсенал»«Бавария» – 2:2

Голы: Сака, 12, Троссард, 76 – Гнабри, 18, Кейн, 32, пен

Предупреждение: Парти, 89 – Дэвис, 9, Кейн, 55

«Арсенал:» Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор (Зинченко, 46) – Эдегор, Жоржиньо (Жезус, 66), Райс – Сака, Хаверц (Парти, 85), Мартинелли (Троссард, 66).

«Бавария»: Нойер - Киммих, Дайер, де Лигт, Дэвис, - Лаймер, Горецка, Сане (Коман, 66), Мусиала, Гнабри (Геррейру, 70) - Кейн.

Арбитр: Гленн Нюберг

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ - БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Арсенал Лондон Бавария Лига чемпионов Арсенал - Бавария отчеты Александр Зинченко
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 7
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avk2307
Там більш звичайно Жезус і Троссард заслужили , але Зіна також молодець. В таку гру не просто війти....
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+1
roman75zpr
Ну это они так сыграли, чтобы сегодня Днiпро-1 и Зоре не было обидно )
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+1
😼
Ніхуя там не було, а гру можна назвати, як і ту що проходила одночасно НІЯКОЮ - без результативнА
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-2
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stop2018
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-2
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