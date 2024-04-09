Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Лондонская и мюнхенская команды выдали феерический матч
В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Арсенал» и «Бавария» сильнейшего не определили – 2:2.
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
«Арсенал» – «Бавария» – 2:2
Голы: Сака, 12, Троссард, 76 – Гнабри, 18, Кейн, 32, пен
Предупреждение: Парти, 89 – Дэвис, 9, Кейн, 55
«Арсенал:» Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор (Зинченко, 46) – Эдегор, Жоржиньо (Жезус, 66), Райс – Сака, Хаверц (Парти, 85), Мартинелли (Троссард, 66).
«Бавария»: Нойер - Киммих, Дайер, де Лигт, Дэвис, - Лаймер, Горецка, Сане (Коман, 66), Мусиала, Гнабри (Геррейру, 70) - Кейн.
Арбитр: Гленн Нюберг
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кепа Аррисабалага покинет клуб летом
Украинских клубов в списке победителей нет