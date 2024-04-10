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Лига Чемпионов
Арсенал
09.04.2024 22:00 – FT 2 : 2
Бавария
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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 02:17 | Обновлено 10 апреля 2024, 02:31
239
0

АРТЕТА: «Верю, что Арсенал может победить Баварию на выезде»

Главный тренер канониров прокомментировал матч ЛЧ против мюнхенцев

10 апреля 2024, 02:17 | Обновлено 10 апреля 2024, 02:31
239
0
АРТЕТА: «Верю, что Арсенал может победить Баварию на выезде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Вечером 9 апреля в Лондоне состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Арсенал» и «Бавария».

Боевой матч завершился вничью (2:2). Украинский футболист канониров Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч ЛЧ против «Баварии»:

«Мы хорошо начали, доминировали и практически ничего не позволяли сопернику. Забили очень хороший гол, но сразу после этого ситуация изменилась. Мы отдали мяч сопернику, и они забили. Второй гол тоже был нетипичным. Обычно мы так не пропускаем.

Это Лига чемпионов: за ошибки здесь наказывают. Мы во многом сыграли ниже своих стандартов. Предоставили им слишком много свободного пространства, а когда Бавария разгоняется, она очень опасна. Но даже при счете 1:2 мы были собраны, старались найти свой ритм и не торопили события.

Я верю, что мы можем победить на выезде и выйти в следующий раунд. Надо хорошо подготовиться».

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Микель Артета Арсенал Лондон Бавария пресс-конференция Александр Зинченко Лига чемпионов Арсенал - Бавария
Источник УЕФА
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