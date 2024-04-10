АРТЕТА: «Верю, что Арсенал может победить Баварию на выезде»

Вечером 9 апреля в Лондоне состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Арсенал» и «Бавария».

Боевой матч завершился вничью (2:2). Украинский футболист канониров Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч ЛЧ против «Баварии»:

«Мы хорошо начали, доминировали и практически ничего не позволяли сопернику. Забили очень хороший гол, но сразу после этого ситуация изменилась. Мы отдали мяч сопернику, и они забили. Второй гол тоже был нетипичным. Обычно мы так не пропускаем.

Это Лига чемпионов: за ошибки здесь наказывают. Мы во многом сыграли ниже своих стандартов. Предоставили им слишком много свободного пространства, а когда Бавария разгоняется, она очень опасна. Но даже при счете 1:2 мы были собраны, старались найти свой ритм и не торопили события.

Я верю, что мы можем победить на выезде и выйти в следующий раунд. Надо хорошо подготовиться».