Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Вечером 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречались «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен (2:2).
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Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Боевой матч завершился вничью (2:2).
Украинский футболист канониров Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.
Ответный поединок состоится 17 апреля в Мюнхене на «Альянц Арене». Правило выездного гола не действует.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Первый матч. Лондон, 9 апреля
Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 2:2
Гол: Букайо Сака, 12, Леандро Троссард, 76 – Серж Гнабри, 18, Гарри Кейн, 32 (пен)
Арсенал – Бавария. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Букайо Сака, 12 мин.
ГОЛ! 1:1. Серж Гнабри, 18 мин.
ГОЛ! 1:2. Гарри Кейн, 32 мин.
ГОЛ! 2:2. Леандро Троссард, 76 мин.
События матча
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