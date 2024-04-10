Вечером 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречались «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Боевой матч завершился вничью (2:2).

Украинский футболист канониров Александр Зинченко вышел на поле после перерыва.

Ответный поединок состоится 17 апреля в Мюнхене на «Альянц Арене». Правило выездного гола не действует.

​​Лига чемпионов. 1/4 финала

Первый матч. Лондон, 9 апреля

Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 2:2

Гол: Букайо Сака, 12, Леандро Троссард, 76 – Серж Гнабри, 18, Гарри Кейн, 32 (пен)

Арсенал – Бавария. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Букайо Сака, 12 мин.

ГОЛ! 1:1. Серж Гнабри, 18 мин.

ГОЛ! 1:2. Гарри Кейн, 32 мин.

ГОЛ! 2:2. Леандро Троссард, 76 мин.