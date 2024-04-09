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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 11:00 | Обновлено 09 апреля 2024, 11:12
797
3

Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует четвертьфинальные матчи главного турнира Старого Света

09 апреля 2024, 11:00 | Обновлено 09 апреля 2024, 11:12
797
3
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии

Sport.ua в рамках спецпроекта с GGBET анонсирует четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов. Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET с самой широкой линией, более 70 видов спорта и дисциплин киберспорта. Компания создает уникальный украиноязычный контент на YouTube, активно помогает нашим защитникам из 93 ОМБР.

Главный континентальный турнир Европы и всего мира – Лига чемпионов – входит в пору решающих матчей. Девятого и десятого апреля состоятся первые четвертьфинальные поединки.

В этот раз четвертьфинальные пары очень ровные, что делает и без того непредсказуемые противостояния еще более интригующими. А в том, что абсолютно все поединки этого раунда будут зрелищными, можно не сомневаться. Именно четвертьфинал – настоящая отдушина Лиги чемпионов. Она таковой была всегда. И наверняка так будет и на сей раз.

Накануне первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов Sport.ua оценивает шансы всех соперников и пытается определить сильнейшего во всех четырех парах.

Реал – Манчестер Сити

Финал в четвертьфинале. Такая вывеска могла бы действительно украсить главный матч главного континентального турнира. Однако в этот раз слепой жребий свел команды лишь на подступах к решающему поединку.

А вот в минувшем сезоне этот жребий свел их в полуфинале. И тот полуфинал стал настоящим бенефисом команды Пепа Гвардиолы, которая с общим счетом 5:1 разбила главного гегемона чемпионской Лиги. После того противостояния стало понятно, что в этот раз «Сити» точно возьмет трофей. Потому что в прошлом сезоне «горожане» были в потрясающей форме.

А «Реал» если и мог похвастаться чем-то весомым из того полуфинального сериала, так это, разве что тем, что тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти стал абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов: он провел больше всего матчей в качестве наставника в этом турнире, опередив знаменитого экс-рулевого «МанЮнайтед» Алекса Фергюсона.

Предстоящий матч «Реала» против «МанСити» станет для Анчелотти двухсотым в рамках чемпионской Лиги. Невероятное достижение.

Однако с момента триумфа команды Гвардиолы в минувшем розыгрыше ЛЧ, утекло довольно много воды. Если судить исключительно в контексте данного противостояния, то можно утверждать, что с тех пор «Сити» немного сдал, а «Мадрид» – наоборот, прибавил.

Лидеры «Реала» – Винисиус, Беллингем и Кроос – в потрясающей форме. Лишь чудо может помешать «сливочным» в нынешнем сезоне выиграть золото Примеры. Команда демонстрирует очень сбалансированную игру, одинаково хороша и в защите, и в атаке. А если говорить о контратакующей мощи команды Анчелотти, то ее называют ни много, ни мало – лучшей в Европе.

В пользу «Мадрида» – и небольшой спад в игре «Сити», и огромное желание взять реванш у команды Гвардиолы за прошлогоднее фиаско в полуфинале.

Единственное слабое, если можно так сказать, звено команды – да уж пусть простят личные болельщики нашего Андрея Лунина – отсутствие основного голкипера команды Тибо Куртуа. Бельгиец должен был успеть восстановиться к матчам против «Сити». И он восстановился. Но затем снова травмировался на тренировке. Теперь ворота команды будет защищать либо Лунин, либо Кепа, не имеющие того опыта, которым обладает Куртуа.

«Манчестер Сити» вообще без проблем прошел первый раунд плей-офф ЛЧ. И в этом он качественно отличается от «Реала». Однако и соперник у команды Гвардиолы был попроще, чем у команды Анчелотти («Копенгаген» и «Лейпциг» соответственно).

А вот найти иные серьезные аргументы в пользу действующего чемпиона Англии прямо сейчас довольно сложно. Да, «горожане» продолжают бороться за титул АПЛ, однако они уже не смотрятся явными фаворитами этой борьбы, как было в минувшем сезоне. Подопечные Гвардиолы весьма посредственно играют против соперников из топ-4 внутреннего первенства. Не блещет и главный бомбардир команды Холанд. С другой стороны, отличную форму имеют Де Брюйне, Родри и Фоден.

Тем не менее, полагаем, что в этот раз культовое противостояние «Мадрида» и «Сити», Анчелотти и Гвардиолы завершится в пользу «Реала». Именно «сливочные», на наш взгляд, пробьются в полуфинал ЛЧ.

Прогноз Sport.ua: проход Реала

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Арсенал – Бавария

Очень интересная пара. И тоже весьма ровная. Особенно, если учесть не самое лучшее функциональное состояние немецкого рекордмайстра и неплохой темп «канониров».

«Арсенал» впервые за долгие годы вернулся в число восьми лучших команд ЛЧ. Нынешнюю команду «канониров» часто сравнивают с той, уже легендарной, которой руководил Венгер. Однако, все же, пока что эти сравнения – не в пользу команде Артеты. Потому что нынешний «Арсенал» пока что лишь на пути к тому, действительно знаковому «Арсеналу». Однако на правильном пути. И это тоже нужно признать.

У боссов клуба хватило терпения не уволить Артету после двух стартовых сезонов. Не самых удачных. Но в минувшем сезоне «канониры» были очень близки к чемпионству. Если бы не потрясающий «Сити», то именно они бы стали первыми. Но и второе место – это тоже серьезное достижение для команды, которая длительное время пребывала в турбулентности.

В нынешнем сезоне «Арсенал» тоже борется за чемпионство. Команда выглядит монолитной, без видимых слабых мест. Нужный баланс получилось достичь, в первую очередь, из-за приобретения Райса.

Тем не менее, нынешний «Арсенал» нельзя назвать уникальной, исключительной командой. Командой-машиной. «Канониры» пока что лишь учатся такими быть. И поединок первого раунда плей-офф – против «Порту» – лишнее тому доказательство: португальцев лондонцы прошли на жилах.

«Бавария» внутренний сезон проваливает. Из Кубка давно вылетели, чемпионат тоже можно считать делом проигранным – уж больно хорош сейчас «Байер». Как следствие – наставник команды Тухель летом покинет свой пост. Да и склоки время от времени будоражат мюнхенский гранд, напоминая ему о не очень приятной кличке - «ФК «Голливуд».

Однако «Бавария» все равно остается грандом. А вот «Арсенал» к этому статусу, на наш взгляд, пока что не дотягивает. Общий класс «Баварии» выше. К тому же, в ее составе есть настоящий спец по «Арсеналу» – Кейн, регулярно забивавший в ворота «канониров» в свою бытность футболистом «шпор». Если не произойдет ничего сверхъестественного, по путевку в полуфинал от этой пары должен получить пока что действующий чемпион Германии.

Прогноз Sport.ua: проход Баварии

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ПСЖ – Барселона

Вот настоящая гримаса судьбы. Или парадокс, как вам будет угодно. Семь лет назад жребий свел эти две команды на этой же стадии Лиги чемпионов. И тогда каталонцев возглавлял нынешний наставник парижан Луис Энрике. Под его чутким руководством «Барса» разгромно уступила в первой игре – 0:4, однако в ответной встрече совершила камбек на все времена: победа 6:1. Теперь Луис Энрике будет пытаться ставить подножку своей бывшей команде, в которой он по-настоящему состоялся и как футболист, и как тренер.

Аргументов в пользу нынешней команды Энрике немало. «ПСЖ» может себе позволить в режиме «лайт» проходить турнирную дистанцию в чемпионате Франции: вряд ли кто-то помешает парижанам снова стать лучшими. Поэтому сэкономленные там силы можно бросить на вожделенную Лигу чемпионов.

А если говорить о конкретном игровом козыре Луиса Энрике и его «ПСЖ», то это, конечно же, Мбаппе. Килиан – безоговорочно лучший футболист Европы на данный момент. И он наверняка захочет доказать свою «лучшесть» в игре против такого звездного соперника. Не исключено, что самого принципиального соперника в ближайшем будущем.

Но вот если говорить в целом, то «ПСЖ» если и видится фаворитом противостояния с «Барселоной», то фаворитом не явным. «Сен-Жермен» сейчас достаточно уязвим. Особенно в защите. А если судить в общем, то как раз с общекомандной точки зрения нынешняя «Барса» смотрится даже предпочтительнее. Потому что команда у Хави более ровная, нежели у его бывшего наставника Луиса Энрике.

Однако эта «ровность» играет с «Барсой» злую шутку. Окромя Левандовского, да может еще Гюндогана, опытных и по-настоящему звездных игроков в составе нынешней «блауграны» нет. А нынешнее ее защитное звено – отнюдь не самая сильная сторона «Барселоны».

Посему, хрупкость нынешней «Барсы», уязвимость ее в защите, а с другой стороны, неудержимость Мбаппе, который три года назад оформил хет-трик на «Камп Ноу», именно чемпионов Франции делает претендентом, на наш взгляд, на место в полуфинале.

Прогноз Sport.ua: проход ПСЖ

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Атлетико – Боруссия Д

На первый взгляд, наименее интересная пара. И, если снова пытаться следовать этому самому первому взгляду, то и футбол в ее исполнении может быть не самым зрелищным. Однако первые впечатления чаще всего обманчивы. К тому же, эти две команды, лишившиеся шансов в борьбе за титулы на внутренней арене, наверняка захотят оставить по себе яркое воспоминание в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Нынешний «Атлетико» – это уже не тот оборонительный «Атлетико», к которому мы привыкли в последнее время. Череда травм игроков обороны, а также желание Симеоне поставить команде более атакующий стиль игры принесло свои плоды. Атакующий дуэт «матрасников» Гризманн – Мората на данный момент является лучшим в нынешней ЛЧ.

С другой стороны, та характерная особенность «Атлетико» последних лет – умение выгрызать результат – никуда не делась и сейчас. В подобном стиле мадридцы вышли из группы и прошли первый раунд плей-офф, где обыграли прошлогоднего финалиста турнира – «Интер».

Именно эта живучесть, умение бороться до конца, а также блестящая форма Гризманна и Мораты делают «Атлетико» фаворитом в игре с «Дортмундом».

Но это отнюдь не означает, что «Боруссия» изначально обречена. Вовсе нет. Хотя бы потому, что от «шмелей» почти никто не ждет чуда. Поэтому они могут себе позволить сыграть с чистого листа. А играть с чистого листа они умеют. Если попрет, то команду Терзича остановить очень непросто. И недавняя ее победа на выезде над самой «Баварией» в рамках чемпионата Германии – тому лишнее подтверждение.

Впрочем, если сравнивать и потенциалы соперников, и их нынешний уровень игры, победа «Атлетико» по сумме двух матчей видится нам наиболее вероятным исходом этого противостояния.

Прогноз Sport.ua: проход Атлетико

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статьи эксклюзив Арсенал Лондон Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд ПСЖ Барселона
Источник Sport.ua
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Sunrise
Фінал? Спорт.юа, я ставлю 1 до 1 що титул візьме хтось інший а не переможець пари Реал-МС)
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0
aka_MIK
Судя по ставкам, шансов больше как раз у Ман Сити, причем гораздо
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0
GeloN83
На мою думку, "Атлетико" заслужив взяти кубок ЛЧ, чисто, як то кажуть "за заслуги", але щось йому не вистачає... шкода... 
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0
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