Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
09.04.2024 22:00 – FT 3 : 3
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 23:55 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:30
1633
30

Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью

В матче было забито шесть голов

09 апреля 2024, 23:55 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:30
1633
30
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» встретились «Реал» и «Манчестер Сити».

Матч начался обескураживающе для «галактикос». В первой же своей атаке гости заработали штрафной удар, с которого неожиданно пробил Бернарду Силва. Не ожидал этого удара и украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин, не сумевший выручить свою команду.

Футболисты обеих команд действовали в высоком темпе. Подопечные Хосепа Гвардиолы использовали агрессивный прессинг и сумели создать еще один опасный момент. Но в этот раз Лунин сыграл надежно, отбив удар с острого угла в исполнении Холанда.

Хозяева поля сравняли счет так же неожиданно, как и пропустили. Камавинга решился на удар с дальней дистанции, а выставленная нога Рубена Диаша направила мяч в противоход голкиперу «Ман Сити». На этом неприятности для гостей не закончились. Родриго во всей красе продемонстрировал свои скоростные качества и завершил свой проход точным ударом.

Манчестерцы завладели территориальным преимуществом и попытались расшатать защитную линию соперников. Но «галактикос» оборонялись грамотно, а при малейшей возможности организовывали стремительные контратаки, которые разгоняли Родриго и Винисиус.

Гости активно начали вторую половину встречи, но создать особую остроту у ворот «Реала» не смогли. А вот очередная контратака «галактикос» едва не привела к успеху. Завершилась она ударом Винисиуса из угла штрафной выше ворот.

Не сумев зайти в штрафную соперников, футболисты «Сити» начали пробивать по воротам из-за ее пределов. И такая тактика сполна себя оправдала. Сначала Фоден отправил мяч в «девятку», а затем Гвардиол обводящим ударом заставил капитулировать Лунина.

Теперь уже «Реалу» нужно было активизировать свои действия в атаке. И парад эффектных голов продолжил Вальверде, который с лёта замкнул передачу Винисиуса. Концовка поединка прошла с небольшим преимуществом «галактикос», но счет более не изменился.

Ответный матч команды проведут 17 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч.

«Реал» – «Манчестер Сити» – 3:3

Голы: Рубен Диаш (12, автогол), Родриго (14), Вальверде (79) – Бернарду Силва (2), Фоден (66), Гвардиол (71)

Предупреждения: Чуамэни (1), Карвахаль (81) – Аканджи (37), Бернарду Силва (88)

«Реал»: Лунин, Менди, Рюдигер, Чуамэни, Карвахаль, Камавинга, Кроос (Модрич, 72), Вальверде, Винисиус (Хоселу, 86), Беллингем, Родриго (Браим Диас, 72)

«Манчестер Сити»: Ортега, Гвардиол, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Ковачич, Родри, Грилиш, Фоден (Альварес, 87), Бернарду Силва, Холанд

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Скандал! Судья не назначил пенальти для Арсенала в конце матча с Баварией
Судья матча Реал – Ман Сити свистнул на 3 сек раньше, не дав вбросить аут
ФОТО. Лицо Лунина после невероятного гола Манчестер Сити в ворота Реала
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Андрей Лунин отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки
Футбол | 09 апреля 2024, 06:30 27
Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки
Таблица УПЛ. Шахтер – единоличный лидер, Динамо и Кривбасс потеряли очки

Днепр-1 проведет матч 23-го тура против луганской Зари 9 апреля

Две тревоги, голевой блиц, травма лидера. Днепр-1 поделил очки с Зарей
Футбол | 09 апреля 2024, 16:39 26
Две тревоги, голевой блиц, травма лидера. Днепр-1 поделил очки с Зарей
Две тревоги, голевой блиц, травма лидера. Днепр-1 поделил очки с Зарей

Команда Максимова в голевой перестрелке после перерыва умудрилась потерять преимущество в два мяча

Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Футбол | 09.04.2024, 19:46
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Футбол | 09.04.2024, 23:55
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
Футбол | 09.04.2024, 00:31
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
Комментарии 30
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Артур Отаманчук
Чекнул реаловские паблики, Лунина никто не чмырит.
Ответить
+10
Показать Скрыть 6 ответов
PUMA
Конечно, индивидуальное мастерство на высшем уровне. Последнее 3 гола,конфетки.
Ответить
+6
Ivan Grumeza
Галактический уровень футбола. Такие противостояния хочется, чтобы были минимум до 3 побед одной из команд)))
П.С. Все кто обвиняет Лунина в 1 голе - просто посмотрите что сделал Вини перед самым ударом.
Ответить
+5
Макс Максов
Який матч, які голи!
Ответить
+5
u6464u
так , голи космос , гра одна з кращих в ЛЧ, після виходу Модрича мадридці впевненіше себе почали почувати , благо Лунін не поплив після першого голу, далі зіграв впевнено .
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Trent78
Матч💪
Ответить
+4
luceorius
 Такі матчі довго не забуваються. Вразили удари на виконання Фодена та Гвардіола, невимушене легке прокочування м'яча крізь анфіладу ніг у виконанні Родріго, та хронічна безпорадність Холанда у важливих іграх.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
bzzzzzz
МанСити удивил. Играли как лет 5 назад, контроль ради контроля, линия обороны чуть ли не в центре поля.... В первом тайме еще голов 4 могли спокойно получить на контр атаках, можно сказать отскочили. Гвардиола видать опять чтото мутить начал.
Без Вокера и ДеБрюйне тяжеловато.
Ответить
+1
lgpaladin
понравилась точность передач Лунина от ворот
Ответить
+1
_Per4ecter_
Другий та третій гол Реала - це вітання Тайсону (ФК "Сошо"(Сошо, Франція)-ФК "Металіст"(Харків, Україна) 0:4) та майже вітання Зінедіну Зідану за його гол, який він забив злету після вертикальної передачі йому в спину на хід.
 P.S. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Такі забиті м'ячі не забуваються.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA
А, вообще,одно удовольствие смотреть такие матчи,После нашей УПЛ,аж удивляюсь что команды могут держать у себя мяч больше чем 10 передач 
Ответить
0
OtsoCity
Гарний матч видали, дякую за емоції 
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
OtsoCity
Коли вже лайно суркисів (динамо) буде грати в єврокубках навесні такі матчі
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
Sukiyaki
Накидали Луніну повну торбу.. 
Все ж ЛЧ  на цій стадії - зовсім інший рівень. 
Ответить
-15
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити
09.04.2024, 07:45
Футбол
Фиаско Мудрика, спектакль в Манчестере, блиц-криг Шахтера, успех в гандболе
Фиаско Мудрика, спектакль в Манчестере, блиц-криг Шахтера, успех в гандболе
08.04.2024, 08:05
Другие виды
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
Досрочный финал, Луис Энрике против Барселоны и последний шанс Баварии
09.04.2024, 11:00 7
Футбол
Легендарный Рой Джонс назвал победителя боя Усик – Фьюри
Легендарный Рой Джонс назвал победителя боя Усик – Фьюри
08.04.2024, 10:34 2
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
Как выглядит таблица АПЛ после ничьей Ливерпуля, побед Арсенала и Ман Сити?
08.04.2024, 12:00 1
Футбол
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
08.04.2024, 10:10 1
Футбол
И снова они. Букмекеры назвали фаворитов на титул АПЛ после 32-го тура
И снова они. Букмекеры назвали фаворитов на титул АПЛ после 32-го тура
08.04.2024, 08:01 6
Футбол
Динамо – ЛНЗ – 1:1. Гол Ярмоленко и ошибка Нещерета. Видео голов и обзор
Динамо – ЛНЗ – 1:1. Гол Ярмоленко и ошибка Нещерета. Видео голов и обзор
08.04.2024, 18:11 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем