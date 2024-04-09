Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» встретились «Реал» и «Манчестер Сити».

Матч начался обескураживающе для «галактикос». В первой же своей атаке гости заработали штрафной удар, с которого неожиданно пробил Бернарду Силва. Не ожидал этого удара и украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин, не сумевший выручить свою команду.

Футболисты обеих команд действовали в высоком темпе. Подопечные Хосепа Гвардиолы использовали агрессивный прессинг и сумели создать еще один опасный момент. Но в этот раз Лунин сыграл надежно, отбив удар с острого угла в исполнении Холанда.

Хозяева поля сравняли счет так же неожиданно, как и пропустили. Камавинга решился на удар с дальней дистанции, а выставленная нога Рубена Диаша направила мяч в противоход голкиперу «Ман Сити». На этом неприятности для гостей не закончились. Родриго во всей красе продемонстрировал свои скоростные качества и завершил свой проход точным ударом.

Манчестерцы завладели территориальным преимуществом и попытались расшатать защитную линию соперников. Но «галактикос» оборонялись грамотно, а при малейшей возможности организовывали стремительные контратаки, которые разгоняли Родриго и Винисиус.

Гости активно начали вторую половину встречи, но создать особую остроту у ворот «Реала» не смогли. А вот очередная контратака «галактикос» едва не привела к успеху. Завершилась она ударом Винисиуса из угла штрафной выше ворот.

Не сумев зайти в штрафную соперников, футболисты «Сити» начали пробивать по воротам из-за ее пределов. И такая тактика сполна себя оправдала. Сначала Фоден отправил мяч в «девятку», а затем Гвардиол обводящим ударом заставил капитулировать Лунина.

Теперь уже «Реалу» нужно было активизировать свои действия в атаке. И парад эффектных голов продолжил Вальверде, который с лёта замкнул передачу Винисиуса. Концовка поединка прошла с небольшим преимуществом «галактикос», но счет более не изменился.

Ответный матч команды проведут 17 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч.

«Реал» – «Манчестер Сити» – 3:3

Голы: Рубен Диаш (12, автогол), Родриго (14), Вальверде (79) – Бернарду Силва (2), Фоден (66), Гвардиол (71)

Предупреждения: Чуамэни (1), Карвахаль (81) – Аканджи (37), Бернарду Силва (88)

«Реал»: Лунин, Менди, Рюдигер, Чуамэни, Карвахаль, Камавинга, Кроос (Модрич, 72), Вальверде, Винисиус (Хоселу, 86), Беллингем, Родриго (Браим Диас, 72)

«Манчестер Сити»: Ортега, Гвардиол, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Ковачич, Родри, Грилиш, Фоден (Альварес, 87), Бернарду Силва, Холанд

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА