Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Все голы он пропустил из-за пределов штрафной.

За хозяев сегодня забивали Родриго, Вальверде и автоголом отличился Рубен Диаш. За «Ман Сити» забил Силва, Фоден и Гвардиол.

Ответный матч команды сыграют в Манчестере 17 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала, 9 апреля.

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:3

Голы: Диаш, 12 (автогол), Родриго, 14, Вальверде, 79 – Силва, 2, Фоден, 66, Гвардиол, 71.

ГОЛ! Силва, 2 мин, 0:1

ГОЛ! Диаш (аг), 12 мин, 1:1

ГОЛ! Родриго, 14 мин, 2:1

ГОЛ! Фоден, 66 мин, 2:2

ГОЛ! Гвардиол, 71 мин, 2:3

ГОЛ! Вальверде, 79 мин, 3:3