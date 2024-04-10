Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор
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Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
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Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.
В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Все голы он пропустил из-за пределов штрафной.
За хозяев сегодня забивали Родриго, Вальверде и автоголом отличился Рубен Диаш. За «Ман Сити» забил Силва, Фоден и Гвардиол.
Ответный матч команды сыграют в Манчестере 17 апреля.
Лига чемпионов. 1/4 финала, 9 апреля.
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:3
Голы: Диаш, 12 (автогол), Родриго, 14, Вальверде, 79 – Силва, 2, Фоден, 66, Гвардиол, 71.
ГОЛ! Силва, 2 мин, 0:1
ГОЛ! Диаш (аг), 12 мин, 1:1
ГОЛ! Родриго, 14 мин, 2:1
ГОЛ! Фоден, 66 мин, 2:2
ГОЛ! Гвардиол, 71 мин, 2:3
ГОЛ! Вальверде, 79 мин, 3:3
События матча
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