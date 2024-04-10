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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
09.04.2024 22:00 – FT 3 : 3
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 00:07 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:10
4223
2

Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

10 апреля 2024, 00:07 | Обновлено 10 апреля 2024, 00:10
4223
2
Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Все голы он пропустил из-за пределов штрафной.

За хозяев сегодня забивали Родриго, Вальверде и автоголом отличился Рубен Диаш. За «Ман Сити» забил Силва, Фоден и Гвардиол.

Ответный матч команды сыграют в Манчестере 17 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала, 9 апреля.

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:3

Голы: Диаш, 12 (автогол), Родриго, 14, Вальверде, 79 – Силва, 2, Фоден, 66, Гвардиол, 71.

ГОЛ! Силва, 2 мин, 0:1

ГОЛ! Диаш (аг), 12 мин, 1:1

ГОЛ! Родриго, 14 мин, 2:1

ГОЛ! Фоден, 66 мин, 2:2

ГОЛ! Гвардиол, 71 мин, 2:3

ГОЛ! Вальверде, 79 мин, 3:3

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
12’
ГОЛ ! Автогол забил Рубен Диаш (Манчестер Сити).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Ivan Grumeza
Журналюшка как-будто счастлив, что Лунин 3 пропустил
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+2
Login_loginchuck
Не, мансити щас очень мощный, как и арс и ливер. Пропустить всего лишь 3 в такой перестрелке.. Получается Андрюха минимум Ортега
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-1
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