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Реал Мадрид
09.04.2024 22:00 – FT 3 : 3
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 03:39 | Обновлено 10 апреля 2024, 03:58
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ГВАРДИОЛА: «В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4»

Главный тренер «Манчестер Сити»​​​​​​​ прокомментировал поединок против «Реала»

10 апреля 2024, 03:39 | Обновлено 10 апреля 2024, 03:58
295
0
ГВАРДИОЛА: «В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде яркий матч-триллер устроили «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды обменялись тремя забитыми мячами (3:3). Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил три гола.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поединок против «Реала»:

«Мы начали хорошо, но играть против мадридцев крайне тяжело, потому что защищаются они очень хорошо, а скорость их атак невероятна. Так что всегда пропускаешь контрвыпады, и это не поддается никакому контролю.

В первом тайме мы немного небрежно играли с мячом, а после того, как Реал повел 2:1, стали допускать много потерь. Мои игроки в таких ситуациях обычно не ошибаются, но когда такое случается, трудно собраться. Однако во втором тайме мы показали, как можем играть.

Мы играли очень хладнокровно, намного лучше, чем в первом тайме, и забили два фантастических гола. Теперь надо победить дома, чтобы выйти в полуфинал.

Нам нужно выиграть ответный матч. Болельщики должны помочь нам в этом. Нам нужна их энергия, чтобы победить королей этого турнира. Мы можем сделать это в Манчестере. Но один гол Реал забьет, это точно.

Я думаю, что это был очень хороший, действительно интересный матч, достойный уровня этого турнира. Обе команды старались атаковать и делали это по-разному. Но лично мне больше всего понравилось, как мы провели второй тайм. Мы здорово контролировали игру.

Мы забили три гола на Бернабеу. Не все в Англии понимают, как трудно играть здесь. Этим результатом можно гордиться. Мы прошли долгий путь. В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4. Мы многому научились, обрели стабильность и, надеюсь, сможем играть все лучше и лучше».

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
12’
ГОЛ ! Автогол забил Рубен Диаш (Манчестер Сити).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Жузеп Гвардиола пресс-конференция
Источник УЕФА
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