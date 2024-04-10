ГВАРДИОЛА: «В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4»

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде яркий матч-триллер устроили «Реал» и «Манчестер Сити».

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Команды обменялись тремя забитыми мячами (3:3). Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин сыграл весь матч и пропустил три гола.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поединок против «Реала»:

«Мы начали хорошо, но играть против мадридцев крайне тяжело, потому что защищаются они очень хорошо, а скорость их атак невероятна. Так что всегда пропускаешь контрвыпады, и это не поддается никакому контролю.

В первом тайме мы немного небрежно играли с мячом, а после того, как Реал повел 2:1, стали допускать много потерь. Мои игроки в таких ситуациях обычно не ошибаются, но когда такое случается, трудно собраться. Однако во втором тайме мы показали, как можем играть.

Мы играли очень хладнокровно, намного лучше, чем в первом тайме, и забили два фантастических гола. Теперь надо победить дома, чтобы выйти в полуфинал.

Нам нужно выиграть ответный матч. Болельщики должны помочь нам в этом. Нам нужна их энергия, чтобы победить королей этого турнира. Мы можем сделать это в Манчестере. Но один гол Реал забьет, это точно.

Я думаю, что это был очень хороший, действительно интересный матч, достойный уровня этого турнира. Обе команды старались атаковать и делали это по-разному. Но лично мне больше всего понравилось, как мы провели второй тайм. Мы здорово контролировали игру.

Мы забили три гола на Бернабеу. Не все в Англии понимают, как трудно играть здесь. Этим результатом можно гордиться. Мы прошли долгий путь. В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4. Мы многому научились, обрели стабильность и, надеюсь, сможем играть все лучше и лучше».