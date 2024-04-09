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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
09.04.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 11:15 | Обновлено 09 апреля 2024, 11:17
138
0

Реал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией четвертьфинального поединка Лиги чемпионов

09 апреля 2024, 11:15 | Обновлено 09 апреля 2024, 11:17
138
0
Реал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
ФК Реал

Во вторник, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперники встречались в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов на полуфинальной стадии. В сезоне 2021/2022 «галактикос» оказались сильнее. В Манчестере хозяева одержали победу со счетом 4:3, а в Мадриде «Реал» взял верх со счетом 3:1. В следующем сезоне команда Хосепа Гвардиолы взяла реванш у действующего на тот момент победителя главного клубного евротурнира. На поле мадридского клуба была зафиксирована ничья (1:1), а в ответном матче «Сити» разгромил соперников со счетом 4:0. Это поражение стало самым крупным для «Реала» в Лиге чемпионов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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