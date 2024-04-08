Арсенал – Бавария. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 9 апреля, состоится первый поединок 1/4 финала лиги чемпионов, в котором будут играть лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Эмирейтс–, начало – в 22:00 по Киеву.

Обе команды одинаково выступали на предыдущей стадии Лиги чемпионов – сначала уступали, а в ответном матче громили соперников («Порту» и «Лацио» соответственно). Однако на этом сходство заканчивается – «Арсенал» борется за чемпионство и имеет тренера с большим кредитом доверия, а «Бавария» в Бундеслиге вряд ли догонит «Байер» и, пожалуй, не дождется, когда Томас Тухель наконец-то покинет пост главного тренера. Но для мюнхенцев выиграть в ЛЧ будет означать успех, который омрачит внутренние неурядицы, поэтому можно быть уверенным, что возвращение Гарри Кейна в Лондон будет очень интересным.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Бавария» в украинской версии сайта.