17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играли «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.

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Ответный поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).

Украинский футболист Александр Зинченко весь матч оставался в резерве гостей.

На 63-й минуте после навеса с левого фланга атаки Йозуа Киммих ударом головой принес Баварии победу (1:0) и путевку в полуфинал ЛЧ.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч. 17 апреля, Мюнхен

Бавария (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:0 (первый матч – 2:2)

Гол: Йозуа Киммих, 63

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Йозуа Киммих, 63 мин.