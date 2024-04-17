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17.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 1 : 0
Арсенал
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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 23:35 | Обновлено 18 апреля 2024, 00:18
1749
0

Бавария – Арсенал – 1:0. Киммих принес победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

17 апреля 2024, 23:35 | Обновлено 18 апреля 2024, 00:18
1749
0
Бавария – Арсенал – 1:0. Киммих принес победу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играли «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).

Украинский футболист Александр Зинченко весь матч оставался в резерве гостей.

На 63-й минуте после навеса с левого фланга атаки Йозуа Киммих ударом головой принес Баварии победу (1:0) и путевку в полуфинал ЛЧ.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч. 17 апреля, Мюнхен

Бавария (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:0 (первый матч – 2:2)

Гол: Йозуа Киммих, 63

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Йозуа Киммих, 63 мин.

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
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Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко Лига чемпионов Бавария - Арсенал видео голов и обзор Йозуа Киммих
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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