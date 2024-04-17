Бавария – Арсенал – 1:0. Киммих принес победу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов
17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играли «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.
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Ответный поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).
Украинский футболист Александр Зинченко весь матч оставался в резерве гостей.
На 63-й минуте после навеса с левого фланга атаки Йозуа Киммих ударом головой принес Баварии победу (1:0) и путевку в полуфинал ЛЧ.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Ответный матч. 17 апреля, Мюнхен
Бавария (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:0 (первый матч – 2:2)
Гол: Йозуа Киммих, 63
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Йозуа Киммих, 63 мин.
События матча
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