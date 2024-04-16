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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 17:53 |
133
0

Бавария – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Ответный поединок 1/4 финала состоится в Мюнхене

16 апреля 2024, 17:53 |
133
0
Бавария – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Бавария

Первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов выдались на славу, и в каждой паре интрига сохранилась и на ответный матч. Это касается и противостояния между «Баварией» и «Арсеналом», которое еще сразу после жеребьевки называли одним из самых равных и непредсказуемых. И боевая ничья 2:2 в Лондоне на прошлой неделе лишь подтвердила данную характеристику.

Бавария

Для «Баварии» нынешний сезон получается, возможно, самым трудным в новейшей истории клуба. 11-летняя гегемония «Звезды юга» в немецкой Бундеслиге официально завершилась в прошлое воскресенье – великолепный «Байер» Хаби Алонсо завоевал свою первую в истории серебряную салатницу.

Эксперимент с назначением Томаса Тухеля на пост главного тренера выглядел сомнительным еще год назад, и время лишь подтвердило справедливые сомнения относительно решения руководства «Баварии». Они свою ошибку уже признали: Тухелю покинет Мюнхен в конце сезона, а приоритетный кандидат на замену ему – все тот же Юлиан Нагельсманн, которого и уволили год назад ради приглашения бывшего коуча «Челси».

Безусловно, команды, которые просто доигрывают сезон с одним тренером, зная, что он точно уйдет летом, редко добиваются успехов. Однако на стадии плей-офф Лиги чемпионов проблем с мотивацией нет и быть не может, а в классе игроков «Баварии» сомнений нет. Равно как и в умении того же Тухеля правильно тактически подготовить команду к отдельно взятому сопернику.

Арсенал

«Бавария» в прошлое воскресенье официально сложила с себя чемпионский полномочия, однако «Арсенал» в тот же день получил не менее тяжелый психологический удар. «Канониры» пошли по стопам «Ливерпуля», потерпев домашнее поражение от «Астон Виллы» и значительно усложним задачу завоевания долгожданного чемпионства. «Манчестер Сити» вырвался в лидеры АПЛ, и, учитывая колоссальный опыт и чемпионский менталитет команды Пепа Гвардиолы, сбросить «Горожан» с вершины будет очень непросто.

Поэтому Лига чемпионов может стать альтернативным шансом для «Арсенала» завоевать в нынешнем сезоне какой-то большой трофей. Команда Микеля Артеты, если брать в целом по сезону, смотрится лучше «Баварии», однако на стадии плей-офф «Канониры» пока что не впечатляют. «Порту» в 1/8 финала был пройдет лишь в серии пенальти, а в противостоянии с гораздо более маститым и опытным соперником из Мюнхена все будет еще сложнее. Тем более на его поле.

История встреч

На данный момент «Бавария» и «Арсенал» встречались между собой 13 раз. Ощутимое преимущество на стороне немецкой команды – 7 побед против 3. Еще три матча завершились вничью. Разница голов – 29:15 в пользу «Баварии».

Прогноз на противостояние

Первый матч показал, что силы команд примерно равны, и любая мелочь может склонить чаши весов в чью-то пользу. В такой ситуации на первый план могут выйти такие, как кому-то может показаться, абстрактные факторы, как опыт и чемпионский менталитет. А здесь явное преимущество на стороне «Баварии», и букмекеры с этим согласны. Поэтому, наша ставка – победа команды Томаса Тухеля в основное время ответного матча, коэффициент – 2,37.

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нойер, Дэвис, де Лигт, Упамекано, Мазрауи, Горецка, Киммих, Мюллер, Сане, Мусиала, Кейн

«Арсенал»: Райя, Зинченко, Габриэль, Салиба, Уайт, Парти, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус

17 апреля, среда

«Бавария» – «Арсенал»
Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 22:00
ТВ-трансляция на MEGOGO
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Бавария Арсенал Лондон Бавария - Арсенал Лига чемпионов прогнозы
Источник Sport.ua
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