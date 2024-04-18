Микель АРТЕТА: «Я не могу найти подходящих слов, чтобы подбодрить игроков»

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Арсенал» [первый поединок – 2:2]. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.

После завершения встречи главный тренер «канониров» Микель Артета прокомментировал поражение своих подопечных:

«Сейчас раздевалка очень разочарована. Я не могу найти подходящих слов, чтобы подбодрить игроков.

Мы играли против команды, у которой большой опыт. На протяжении всего матча разница была очень маленькой. Были моменты, когда мы были лучше, но мы пропустили.

Сегодня вы могли видеть, что погрешность равна нулю. Мы допустили большую ошибку, защищая штрафную, и пропустили гол. После этого мы пробовали разные способы, но это было сложно. Сейчас самое время оставаться рядом с игроками и поддерживать их, потому что именно они взяли нас в это путешествие.

Клуб не играл в Лиге чемпионов семь лет. В первый год нам очень хотелось попасть в полуфинал или финал. Вы можете видеть, что во многих других клубах пробуют шесть или семь лет, чтобы достичь этой стадии. Мы были очень близки – такова реальность. Нам придется пережить боль сегодня вечером, а завтра встать и прийти с тем же настроем, что и здесь».

Видеообзор матча Бавария – Арсенал – 1:0