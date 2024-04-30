МЮ готов продать звезду и своего воспитанника. Ждет хорошее предложение

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» в рамках перестройки состава готов продать своего воспитанника Маркуса Рэшфорда, который в последнее время не оправдывает ожиданий.

Звездный игрок в нынешнем сезоне забил 8 голов в 40 матчах, хотя в прошлом сезоне во всех турнирах у Рэшфорда было 30 голов. Как раз после этого Маркус получил контракт на 5 лет.

МЮ еще надеется, что нападающий вернет свою форму и будет забивать, однако клуб открыт к продаже футболиста в рамках перестройки и готовности нового владельца инвестировать в новичков.

Команда при тренере Эрике тен Хаге идет в АПЛ на 6-й позиции, а также вышла в финал Кубка Англии.