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  4. МЮ готов продать звезду и своего воспитанника. Ждет хорошее предложение
Англия
30 апреля 2024, 17:35 |
431
0

МЮ готов продать звезду и своего воспитанника. Ждет хорошее предложение

Рэшфорд может покинуть манчестерскую команду

30 апреля 2024, 17:35 |
431
0
МЮ готов продать звезду и своего воспитанника. Ждет хорошее предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» в рамках перестройки состава готов продать своего воспитанника Маркуса Рэшфорда, который в последнее время не оправдывает ожиданий.

Звездный игрок в нынешнем сезоне забил 8 голов в 40 матчах, хотя в прошлом сезоне во всех турнирах у Рэшфорда было 30 голов. Как раз после этого Маркус получил контракт на 5 лет.

МЮ еще надеется, что нападающий вернет свою форму и будет забивать, однако клуб открыт к продаже футболиста в рамках перестройки и готовности нового владельца инвестировать в новичков.

Команда при тренере Эрике тен Хаге идет в АПЛ на 6-й позиции, а также вышла в финал Кубка Англии.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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