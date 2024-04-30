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  4. МИКОЛЕНКО – фанам Эвертона: «Играл с травмой для вас. Вы — невероятные»
Англия
30 апреля 2024, 18:11 | Обновлено 30 апреля 2024, 19:04
976
2

МИКОЛЕНКО – фанам Эвертона: «Играл с травмой для вас. Вы — невероятные»

Игрок поблагодарил фанов ливерпульской команды

30 апреля 2024, 18:11 | Обновлено 30 апреля 2024, 19:04
976
2
МИКОЛЕНКО – фанам Эвертона: «Играл с травмой для вас. Вы — невероятные»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко подтвердил, что в нынешнем клубном сезоне не сыграет из-за травмы, полученной в дерби с «Ливерпулем».

Игрок получил повреждение в первом тайме, однако сумел доиграть до перерыва. Украинец объяснил это тем, что хотел отблагодарить фанов за поддержку.

«Хочу поблагодарить всех невероятных болельщиков «Эвертона» за нынешний сезон, а особенно – за дерби. Для вас я встал после травмы и сыграл столько, сколько смог. Увидимся в новом сезоне», — сказал Миколенко.

Игрок все еще не исключает, что сыграет на Евро-2024, так как операцию делать не нужно.

В нынешнем сезоне Виталий провел 34 матча и забил 2 гола.

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Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма
Иван Зинченко Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Эвертон уже сохранил прописку, все равно остались товарищеские матчи.
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+4
Boodya
Треба було зразу просити заміну, для чого ці жертви? Я розумію "віддяка фанатам", але за нас теж подумай в нас з тобою ще Євро
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+2
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