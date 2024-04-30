МИКОЛЕНКО – фанам Эвертона: «Играл с травмой для вас. Вы — невероятные»

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко подтвердил, что в нынешнем клубном сезоне не сыграет из-за травмы, полученной в дерби с «Ливерпулем».

Игрок получил повреждение в первом тайме, однако сумел доиграть до перерыва. Украинец объяснил это тем, что хотел отблагодарить фанов за поддержку.

«Хочу поблагодарить всех невероятных болельщиков «Эвертона» за нынешний сезон, а особенно – за дерби. Для вас я встал после травмы и сыграл столько, сколько смог. Увидимся в новом сезоне», — сказал Миколенко.

Игрок все еще не исключает, что сыграет на Евро-2024, так как операцию делать не нужно.

В нынешнем сезоне Виталий провел 34 матча и забил 2 гола.