В четверг, 18 апреля, состоится второй матч 1/4 финала розыгрыша Лиги конференций, в котором встретятся «Лилль» и «Астон Вилла».

Матч состоится на стадионе «Пьер Моруа».

В первом поединке «Астон Вилла победила со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лилль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция