Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лилль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Лилль
18.04.2024 19:45 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
15 апреля 2024, 17:40 |
10
0

Лилль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 апреля в 19:45 поединок 1/4 финала Лиги конференций

15 апреля 2024, 17:40 |
10
0
Лилль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лилль – Астон Вилла

В четверг, 18 апреля, состоится второй матч 1/4 финала розыгрыша Лиги конференций, в котором встретятся «Лилль» и «Астон Вилла».

Матч состоится на стадионе «Пьер Моруа».

В первом поединке «Астон Вилла победила со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лилль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Легендарный Ширер оценил фиаско Арсенала в игре с Астон Виллой
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Унаи ЭМЕРИ: «Во втором тайме мы действовали лучше и навязали свою игру»
Лилль Астон Вилла Лига конференций смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пушич недоволен действиям арбтров: «Мне было сложно это понять»
Футбол | 15 апреля 2024, 14:32 12
Пушич недоволен действиям арбтров: «Мне было сложно это понять»
Пушич недоволен действиям арбтров: «Мне было сложно это понять»

Тренер считает, что топ-игроков нужно защищать

Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Футбол | 15 апреля 2024, 08:00 39
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей

Речь идет о финансовых деталях трансфера из «Днепра-1» в испанский клуб

Источник: Коноплянка и Зозуля уже занимаются агентским бизнесом
Футбол | 15.04.2024, 16:42
Источник: Коноплянка и Зозуля уже занимаются агентским бизнесом
Источник: Коноплянка и Зозуля уже занимаются агентским бизнесом
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Футбол | 15.04.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Футбол | 14.04.2024, 20:25
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
13.04.2024, 19:42
Футбол
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
14.04.2024, 21:13 1
Футбол
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
13.04.2024, 17:38
Футбол
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
13.04.2024, 21:15 24
Теннис
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
14.04.2024, 21:25 4
Футбол
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
13.04.2024, 23:15 1
Футбол
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
13.04.2024, 22:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем