18.04.2024 19:45 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Лига конференций15 апреля 2024, 17:40 |
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Лилль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 апреля в 19:45 поединок 1/4 финала Лиги конференций
15 апреля 2024, 17:40 |
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В четверг, 18 апреля, состоится второй матч 1/4 финала розыгрыша Лиги конференций, в котором встретятся «Лилль» и «Астон Вилла».
Матч состоится на стадионе «Пьер Моруа».
В первом поединке «Астон Вилла победила со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лилль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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