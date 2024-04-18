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Лига конференций
Лилль
18.04.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 2 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Астон Вилла Проходит дальше
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Лига конференций
18 апреля 2024, 22:44 | Обновлено 18 апреля 2024, 23:01
715
7

Эмери идет за трофеем. Астон Вилла в драматичном матче ЛК вышла в полуфинал

Непростой матч для арбитра

18 апреля 2024, 22:44 | Обновлено 18 апреля 2024, 23:01
715
7
Эмери идет за трофеем. Астон Вилла в драматичном матче ЛК вышла в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся ответный четвертьфинал Лиги конференций между Лиллем и Астон Виллой. Французская команда, проиграв первый матч 1:2, выиграла основное время второй встречи с тем же счетом и перевела игру в дополнительное время.

Овертаймы прошли без голов, а в серии пенальти сильнее были футболисты бирмингемцев 4:3. Драма развернулась в серии пенальти, где вратарь гостей Эмилиано Мартинес едва не был удален.

С Астон Виллой работает наставник Унаи Эмери, который считается кубковым тренером. Испанец выиграл четыре кубка Лиги Европы, а теперь пытается завоевать трофей Лиги конференций.

Лига конференций. Ответный четвертьфинал

Лилль – Астон Вилла 2:1 (3:4 по пенальти) (первый матч Астон Вилла выиграла 2:1)
Голы: Языджи, 15, Андре, 68 – Кэш, 87

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Астон Вилла Лилль Лига конференций Унаи Эмери
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 7
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norma_zap
Мартінес хоч і скотиняка, але два пенальті відбив і пригав добре. А з жовтою було б цікаво, якби хтось із польових пішов в рамку догравати серію пенальті. 
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+2
8number
Жалко Лілль, повинні були перемагати. Трошки не дотисли.
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0
Octopus
По-моему, первый раз видел, чтобы во время серии пенальти показывали желтую. Everyday brings something new. 
Но все в соответствии с правилами: с сезона 20/21 желтые не переносятся на серию пенальти.
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0
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Sergio
показати мартінезу другу жовту, а потім ії чи то відмінити, чи то уй його знає що... це новий рівень від уєфа((
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-2
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