Эмери идет за трофеем. Астон Вилла в драматичном матче ЛК вышла в полуфинал
Непростой матч для арбитра
Состоялся ответный четвертьфинал Лиги конференций между Лиллем и Астон Виллой. Французская команда, проиграв первый матч 1:2, выиграла основное время второй встречи с тем же счетом и перевела игру в дополнительное время.
Овертаймы прошли без голов, а в серии пенальти сильнее были футболисты бирмингемцев 4:3. Драма развернулась в серии пенальти, где вратарь гостей Эмилиано Мартинес едва не был удален.
С Астон Виллой работает наставник Унаи Эмери, который считается кубковым тренером. Испанец выиграл четыре кубка Лиги Европы, а теперь пытается завоевать трофей Лиги конференций.
Лига конференций. Ответный четвертьфинал
Лилль – Астон Вилла 2:1 (3:4 по пенальти) (первый матч Астон Вилла выиграла 2:1)
Голы: Языджи, 15, Андре, 68 – Кэш, 87
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