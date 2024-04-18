18 апреля на «Стад Пьер-Моруа» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором «Лилль» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Лилль

Команда уж очень недавно была чемпионом, чтобы не иметь серьезных амбиций. Никто не верит, и не требует, повторения успеха 2021-го года - все понимают, что в реалиях Франции только сам ПСЖ может упустить снова титул. Но и 5-е место по итогам прошлого сезона тоже не впечатлило болельщиков догов. Что же, подопечные Паулу Фонсеки смогли прибавить, вопрос только насколько значительно. В квартете лучших Джонатан Дэвид и компания закрепились, но четвертыми, и даже на 1 ступеньку выше подняться будет сложно. Зато в Лиге конференций французы шли без поражений, начиная с летней квалификации и вплоть до уверенного прохода Штурма в 1/8 - его разгромили 3:0 в Австрии. С англичанами же уступили, и теперь нужно играть на победу.

Астон Вилла

Клуб из Бирмингема сам себе задрал планку ожиданий. После седьмого места в прошлом сезоне и пары серьезных приобретений прошлого лета все и так прогнозировали дальнейший прогресс вилланов. Но в декабре они и вовсе шли вторыми! Впрочем, реальная, и очень непростая, задача - это удержаться в квартете лучших, то есть стать сильнейшим за пределами троицы фаворитов, и выйти таким образом в Лигу чемпионов. Кажется, все-таки к этому весной более готовым оказался Тоттенхэм, хотя борьба команд продлится до последнего тура. Тем более что в прошлом раунде победили Арсенал при унизительном поражении шпор. При этом англичане, начав с летней квалификации Лигу конференций, смотрелись там удачно и на групповом этапе, и выбивая Аякс в 1/8 финала. Дома с французами подопечные Унаи Эмери выиграли, но минимально, 2:1.

Статистика личных встреч

Более двух десятилетий назад, в 2002-м, команды играли в Кубке Интертото. Тогда лучше были французы, что выиграли на выезде после ничьей дома.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят во французов. Но Эмери с подопечными тут сможет не проиграть (коэффициент - 1,6).