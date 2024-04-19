В ответном матче четвертьфинала Лиги конференций «Астон Вилла» на выезде победила «Лилль» в серии пенальти.

В основное время французская команда выиграла 2:1, ликвидировав гандикап, полученный в первом матче (1:2).

У хозяев отличились Юсуф Языджи и Бенджамин Андре, а для гостей спасительный гол забил Мэтти Кэш на 87-й минуте

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес отразил два удара в серии пенальти, и команда из Бирмингема выиграла противостояние.

«Астон Вилла» в полуфинале Лиги конференций встретится с победителем противостояния между «Олимпиакосом» и «Фенербахче».

Лига конференций. 1/4 финала, 18 апреля

Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 2:1 (пен. 3:4) [первый матч – 1:2]

Голы: Юсуф Языджи, 15, Бенджамин Андре, 68 – Мэтти Кэш, 87

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