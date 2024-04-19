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Лилль
18.04.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 2 : 1
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Астон Вилла Проходит дальше
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Лига конференций
19 апреля 2024, 00:30 | Обновлено 19 апреля 2024, 00:54
79
0

Лилль – Астон Вилла – 2:1 (пен 3:4) Как Мартинес выиграл серию. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Лиги конференций

19 апреля 2024, 00:30 | Обновлено 19 апреля 2024, 00:54
79
0
Лилль – Астон Вилла – 2:1 (пен 3:4) Как Мартинес выиграл серию. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

В ответном матче четвертьфинала Лиги конференций «Астон Вилла» на выезде победила «Лилль» в серии пенальти.

В основное время французская команда выиграла 2:1, ликвидировав гандикап, полученный в первом матче (1:2).

У хозяев отличились Юсуф Языджи и Бенджамин Андре, а для гостей спасительный гол забил Мэтти Кэш на 87-й минуте

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес отразил два удара в серии пенальти, и команда из Бирмингема выиграла противостояние.

«Астон Вилла» в полуфинале Лиги конференций встретится с победителем противостояния между «Олимпиакосом» и «Фенербахче».

Лига конференций. 1/4 финала, 18 апреля

Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 2:1 (пен. 3:4) [первый матч – 1:2]

Голы: Юсуф Языджи, 15, Бенджамин Андре, 68 – Мэтти Кэш, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Дуглас Луис (Астон Вилла).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Реми Кабелла (Лилль).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Гомес (Лилль).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Мэтти Кэш (Астон Вилла).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Юри Тилеманс (Астон Вилла).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Астон Вилла).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамин Андре (Лилль).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Язиджи (Лилль).
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Астон Вилла Лилль Лига конференций видео голов и обзор Эмилиано Мартинес серия пенальти
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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