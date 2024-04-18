Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лилль – Астон Вилла, Фиорентина – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE
Лига конференций
Лилль
18.04.2024 19:45 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
18 апреля 2024, 14:22 | Обновлено 18 апреля 2024, 15:02
97
0

Лилль – Астон Вилла, Фиорентина – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 18 апреля в 19:45 поединки 1/4 финала Лиги конференций

18 апреля 2024, 14:22 | Обновлено 18 апреля 2024, 15:02
97
0
Лилль – Астон Вилла, Фиорентина – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Лилль – Астон Вилла

В четверг, 18 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала розыгрыша Лиги конференций, в которых встретятся «Лилль» и «Астон Вилла», «Фиорентина» и «Виктория»

В первом поединке «Астон Вилла» победила со счетом 2:1, а «Фиорентина» и «Виктория» сыграли в сухую ничью.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало обоих матчей запланировано в 19:45 по киевскому времени.

  • Прогноз на поединки читайте в Telegram

Видеотрансляцию матчей можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лилль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фиорентина – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияє

По теме:
ПАОК – Брюгге, Фенербахче – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE
Фенербахче – Олимпиакос. Прогноз, анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
ПАОК – Брюгге. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Лилль Астон Вилла Лига конференций смотреть онлайн Фиорентина Виктория Пльзень
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Все действия Лунина в четвертьфинальном матче ЛЧ против Ман Сити
Футбол | 18 апреля 2024, 14:40 1
ВИДЕО. Все действия Лунина в четвертьфинальном матче ЛЧ против Ман Сити
ВИДЕО. Все действия Лунина в четвертьфинальном матче ЛЧ против Ман Сити

Украинский вратарь «Реала» сделал 8 сейвов в основное время игры и отразил 2 послематчевых пенальти

Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Футбол | 18 апреля 2024, 01:40 8
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты ответного матча главного еврокубка

Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Футбол | 18.04.2024, 09:40
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Футбол | 18.04.2024, 05:51
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
Футбол | 17.04.2024, 18:16
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
18.04.2024, 06:30 15
Футбол
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
18.04.2024, 07:15 1
Футбол
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
18.04.2024, 08:22 2
Футбол
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
18.04.2024, 07:21 9
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
17.04.2024, 07:38 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем