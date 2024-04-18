Лилль – Астон Вилла, Фиорентина – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE

В четверг, 18 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала розыгрыша Лиги конференций, в которых встретятся «Лилль» и «Астон Вилла», «Фиорентина» и «Виктория»

В первом поединке «Астон Вилла» победила со счетом 2:1, а «Фиорентина» и «Виктория» сыграли в сухую ничью.

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Начало обоих матчей запланировано в 19:45 по киевскому времени.

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Видеотрансляцию матчей можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лилль – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фиорентина – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияє