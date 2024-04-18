Фиорентина в овертайме обыграла чешскую Викторию и вышла в полуфинал ЛК
Для фиалок в дополнительное время забили Нико Гонсалес и Кристиано Бираги
В ответном матче четвертьфинала Лиги конференций итальянская «Фиорентина» дома обыграла «Викторию Пльзень» (2:0 д.в.).
Гости играли в меньшинстве с 66-й минуты, когда с поля был удален защитник «Виктории» Каду. В основное время, как и в первой игре, голов забито не было (0:0).
Судьба матча была решена в овертайме. Для хозяев на 92-й минуте отличился Нико Гонсалес, а на 108-й минуте забил Кристиано Бираги.
«Фиорентина» вышла в полуфинал Лиги конференций, где встретится с победителем матча «Брюгге» – ПАОК (в первой игре победила бельгийская команда со счетом 1:0).
Лига конференций. 1/4 финала
Ответный матч, 18 апреля, Флоренция
Фиорентина (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 2:0 (д.в.)
Голы: Нико Гонсалес, 92, Кристиано Бираги, 108
Удаление: Каду (Виктория), 66
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея матча
События матча
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