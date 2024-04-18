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Лига конференций
Проходит дальше Фиорентина
18.04.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 2 : 0
Виктория Пльзень
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Лига конференций
18 апреля 2024, 22:31 | Обновлено 18 апреля 2024, 23:41
259
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Фиорентина в овертайме обыграла чешскую Викторию и вышла в полуфинал ЛК

Для фиалок в дополнительное время забили Нико Гонсалес и Кристиано Бираги

18 апреля 2024, 22:31 | Обновлено 18 апреля 2024, 23:41
259
1
Фиорентина в овертайме обыграла чешскую Викторию и вышла в полуфинал ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче четвертьфинала Лиги конференций итальянская «Фиорентина» дома обыграла «Викторию Пльзень» (2:0 д.в.).

Гости играли в меньшинстве с 66-й минуты, когда с поля был удален защитник «Виктории» Каду. В основное время, как и в первой игре, голов забито не было (0:0).

Судьба матча была решена в овертайме. Для хозяев на 92-й минуте отличился Нико Гонсалес, а на 108-й минуте забил Кристиано Бираги.

«Фиорентина» вышла в полуфинал Лиги конференций, где встретится с победителем матча «Брюгге» – ПАОК (в первой игре победила бельгийская команда со счетом 1:0).

Лига конференций. 1/4 финала

Ответный матч, 18 апреля, Флоренция

Фиорентина (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 2:0 (д.в.)

Голы: Нико Гонсалес, 92, Кристиано Бираги, 108

Удаление: Каду (Виктория), 66

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея матча

События матча

108’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиано Бираги (Фиорентина).
92’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
67’
Cadu (Виктория Пльзень) получает красную карточку.
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Фиорентина Виктория Пльзень Лига конференций Нико Гонсалес Кристиано Бираги удаление (красная карточка) видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Octopus
Все, последних чехов отцепили, они и так много очков набрали - 13,5, в два раза больше, чем набирают обычно за сезон, больше Нидерландов и Португалии.
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