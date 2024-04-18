18 апреля на «Артемио Франки» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встретится с «Викторией» (Пльзень). Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда постепенно сдает позиции в Серии А. После прихода Итальяно она забиралась на 7-е место. Но уже прошлой весной утратила 1 позицию, и отправилась в еврокубок только из-за дисквалификации Ювентуса. В этом розыгрыше все начиналось оптимистично, и долгое время фиалки претендовали на четвертое место, но во втором круге откровенно сдулись, и уже откатились в середину таблицы. Зато в кубке страны уже выиграно первый полуфинальный матч, у Аталанты дома. Да и в Лиге конференций после 0:1 в первом же матче квалификации, с венским Рапидом, дальше не было поражений. Хотя с Маккаби (Хайфа) в 1/8 пришлось попотеть: вырвали 4:3 в первом поединке и ограничились ничьей дома. В Чехии и вовсе сыграли без забитых голов, так и закончив 0:0.

Виктория (Пльзень)

Клуб все свои 6 чемпионских титулов взял, начиная с 2011-го года. Причем крайнее золото было взято в позапрошлом розыгрыше. Но в прошлом сезоне красно-синих сместила на третье место пара столичных грандов. Да и сейчас Спарта со Славией остаются явно сильнее. Зато подопечные Мирослава Коубека достойно смотрятся в Лиге конференций. Чехи там даже выдали серию из 11 побед кряду, в квалификации и на групповом этапе. А вот с Серветтом пришлось бить пенальти - оба поединка закончились нулевыми ничьими. Что любопытно, с Фиорентиной все повторилось, и неужели таким прагматичным способом викторашка попытается продвинуться в полуфинальный раунд, закрывшись в обороне и уповая на послематчевые одиннадцатиметровые?

Статистика личных встреч

В прошлый четверг клубы провели первый очный поединок за всю свою историю.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что дома фиалки взломают этот крепкий орешек. Рискнем поставить на то, что тут итальянцы доведут дело до своей победы при форе -1,0 голов (коэффициент - 1,66).