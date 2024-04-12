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Лига конференций
12 апреля 2024, 00:45 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:20
104
0

Итоги дня Лиги конференций. Паулу Фонсека проиграл английской команде

Вечером 11 апреля состоялись поединки 1/4 финала Лиги конференций

12 апреля 2024, 00:45 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:20
104
0
Итоги дня Лиги конференций. Паулу Фонсека проиграл английской команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека и Николо Дзаньоло

Вечером 11 апреля в первом блоке матчей состоялись два первых поединка 1/4 финала Лиги конференций.

«Олимпиакос» и «Фенербахче» устроили голевую феерию. Со счетом 3:2 победили хозяева поля.

«Виктория» Пльзень и «Фиорентина» за 90 минут и компенсированное время голов не забили (0:0).

Английская «Астон Вилла» дома со счетом 2:1 обыграла французский «Лилль», команду Паулу Фонсеки, экс-коуча Шахтера.

Бельгийский «Брюгге» одержал минимальную победу над греческой командой ПАОК (1:0).

Ответные матчи четвертьфиналов Лиги конференций пройдут через неделю, 18 апреля.

🏆 Лига конференций. 1/4 финала

Первые матчи, 11 апреля

🔹 19:45. Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция) – 3:2

Голы: Фортунис, 8, Йоветич, 32, Шикинью, 57 – Голы: Тадич, 68 (пен), Ирфан Кахведжи, 74

🔹 19:45. Виктория Пльзень (Чехия) – Фиорентина (Италия) – 0:0

🔹 22:00. Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция) – 2:1

Голы: Уоткинс, 13, Макгинн, 56 – Диаките, 84

🔹 22:00. Брюгге (Бельгия) – ПАОК (Греция) – 1:0

Гол: Ветлесен, 6

⚽️ Результаты 1/4 финала

📊 Сетка плей-офф

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Лига конференций статистические расклады выбор редакции Фиорентина Лилль Астон Вилла Брюгге Фенербахче Олимпиакос Пирей ПАОК Виктория Пльзень Николо Дзаньоло Паулу Фонсека
Источник Sport.ua
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