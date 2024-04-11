Олимпиакос и Фенербахче устроили голевую феерию. У Фиалок – гостевая ничья
«Виктория» Пльзень и «Фиорентина» за 90 минут голов не забили
Вечером 11 апреля в первом блоке матчей состоялись два первых поединка 1/4 финала Лиги конференций.
«Олимпиакос» и «Фенербахче» устроили голевую феерию. Со счетом 3:2 победили хозяева поля.
«Виктория» Пльзень и «Фиорентина» за 90 минут и компенсированное время голов не забили (0:0).
Ответные матчи четвертьфиналов Лиги конференций между этими командами пройдут через неделю, 18 апреля.
Лига конференций. 1/4 финала
Первые матчи, 11 апреля, 19:45
Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция) – 3:2
Голы: Фортунис, 8, Йоветич, 32, Шикинью, 57 – Голы: Тадич, 68 (пен), Ирфан Кахведжи, 74
Виктория Пльзень (Чехия) – Фиорентина (Италия) – 0:0
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