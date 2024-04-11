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  4. Виктория – Фиорентина – 0:0. Без голов в Чехии. Видеообзор матча
Лига конференций
Виктория Пльзень
11.04.2024 19:45 – FT 0 : 0
Фиорентина
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Лига конференций
11 апреля 2024, 23:01 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:49
39
0

Виктория – Фиорентина – 0:0. Без голов в Чехии. Видеообзор матча

Смотрите обзор матча Лиги конференций

11 апреля 2024, 23:01 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:49
39
0
Виктория – Фиорентина – 0:0. Без голов в Чехии. Видеообзор матча
ФК Фиорентина

Сегодня, 11 апреля «Виктория» Пльзень в первом матче четвертьфинала Лиги конференций дома сыграла вничью 0:0 с итальянской «Фиорентиной».

Лига конференций. 1/4 финала

Виктория Пльзень (Чехия) – Фиорентина (Италия) – 0:0

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Виктория Пльзень Фиорентина Лига конференций видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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