11.04.2024 19:45 – FT 0 : 0
Лига конференций11 апреля 2024, 23:01 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:49
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Виктория – Фиорентина – 0:0. Без голов в Чехии. Видеообзор матча
Смотрите обзор матча Лиги конференций
11 апреля 2024, 23:01 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:49
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Сегодня, 11 апреля «Виктория» Пльзень в первом матче четвертьфинала Лиги конференций дома сыграла вничью 0:0 с итальянской «Фиорентиной».
Лига конференций. 1/4 финала
Виктория Пльзень (Чехия) – Фиорентина (Италия) – 0:0
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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