11 апреля на «Доосан Арена» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором «Виктория» (Пльзень) встретится с «Фиорентиной». Поединок начнется в 18:45 по киевскому времени.

Виктория (Пльзень)

Команда в последнее время застолбила за собой место среди лучших в чешском футболе. Сначала, в 2010-м году, красно-синие выиграли первый серьезный титул, в виде национального кубка. А потом, на отрезке до 2022-го года, получилось набрать 6 чемпионств. Но в прошлом сезоне пара грандов из Праги сместили клуб уже на 3-ю позицию. Сейчас тоже столичный дуэт оторвался ото всех преследователей, и снова разве что подопечным Мирослава Коубека остается отстаивать бронзу. Зато в Лиге конференций Виктория, начав летом с ничьей дома против Дриты, выиграли 11 раз. Но с Серветтом в 1/8 финала оба поединка закончились нулевыми результатами, но потом все-таки серия пенальти осталась за красно-синими.

Фиорентина

Клуб в этом сезоне вполне может повторить результаты прошлого, а то и превзойти себя в 2023-м году, когда оба финала закончились поражениями. Снова в Серии А никак не удается удержаться на стабильном уровне, что угрожает финишу в зоне еврокубков. Зато фиалки сейчас ведут борьбу в полуфинальном раунде кубка страны. Параллельно в Лиге конференций подопечные Винченцо Итальяно проявили себя хорошо. Хотя начинали с 0:1 в Вене, но в ответном поединке получилось обыграть Рапид 2:0, а потом продолжили свою беспроигрышную серию как на групповом этапе, так и в 1/8 финала, с Маккаби из Хайфы. Причем в формально выездном поединке выиграли 4:3 за счет гола на 95-й минуте, хотя проигрывали по ходу поединка, а потом во Флоренции ограничились 1:1.

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Статистика личных встреч

Впервые амбициозные итальянцы приедут в Пльзень, чтобы сыграть с местной командой.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом скуадру виолу. Но чехи обязательно выложатся полностью перед своими болельщиками - рекомендуем использовать ставку на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 2,04).