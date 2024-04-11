Виктория П – Фиорентина, Олимпиакос – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE

11 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги конференций2023/24.

В 19:45 по Киеву стартуют два поединка: Виктория Пльзень (Чехия) – Фиорентина (Италия), Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция).

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Матч в Чехии состоится на стадионе «Дусан Арене» (Пльзень), а поединок в Греции пройдет на арене «Караискакис» в Пирейи.

Виктория Пльзень – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Олимпиакос – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция