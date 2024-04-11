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Фенербахче
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Лига конференций
11 апреля 2024, 04:01 |
24
0

Виктория П – Фиорентина, Олимпиакос – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию первых матчей 1/4 финала ЛК 11 апреля в 19:45 по Киеву

11 апреля 2024, 04:01 |
24
0
Виктория П – Фиорентина, Олимпиакос – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги конференций2023/24.

В 19:45 по Киеву стартуют два поединка: Виктория Пльзень (Чехия) – Фиорентина (Италия), Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч в Чехии состоится на стадионе «Дусан Арене» (Пльзень), а поединок в Греции пройдет на арене «Караискакис» в Пирейи.

Виктория Пльзень – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Олимпиакос – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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