11.04.2024 19:45 - : -
Лига конференций11 апреля 2024, 04:01 |
24
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Виктория П – Фиорентина, Олимпиакос – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию первых матчей 1/4 финала ЛК 11 апреля в 19:45 по Киеву
11 апреля 2024, 04:01 |
24
0
11 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги конференций2023/24.
В 19:45 по Киеву стартуют два поединка: Виктория Пльзень (Чехия) – Фиорентина (Италия), Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч в Чехии состоится на стадионе «Дусан Арене» (Пльзень), а поединок в Греции пройдет на арене «Караискакис» в Пирейи.
Виктория Пльзень – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олимпиакос – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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