Экс-игрок Ливерпуля может возглавить Фиорентину
Альберто Аквилани сейчас работает с «Пизой»
Главным претендентом на должность нового главного тренера «Фиорентины» является нынешний наставник «Пизы» Альберто Аквилани. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.
Альтернативами являются Альберто Джилардино из «Дженоа» и Раффаэле Палладино из «Монцы». Однако именно приглашение Аквилани сейчас выглядит наиболее реалистичным.
Сейчас «Пиза» Аквилани идет девятой в турнирной таблице Серии В, сохраняя высокие шансы пробиться в плей-офф. Свою тренерскую карьеру 39-летний специалист начинал именно в структуре «Фиорентины», работая с молодежными командами.
Нынешний тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно покинет клуб в конце сезона.
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