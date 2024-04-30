Экс-игрок Ливерпуля может возглавить Фиорентину

Главным претендентом на должность нового главного тренера «Фиорентины» является нынешний наставник «Пизы» Альберто Аквилани. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.

Альтернативами являются Альберто Джилардино из «Дженоа» и Раффаэле Палладино из «Монцы». Однако именно приглашение Аквилани сейчас выглядит наиболее реалистичным.

Сейчас «Пиза» Аквилани идет девятой в турнирной таблице Серии В, сохраняя высокие шансы пробиться в плей-офф. Свою тренерскую карьеру 39-летний специалист начинал именно в структуре «Фиорентины», работая с молодежными командами.

Нынешний тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно покинет клуб в конце сезона.