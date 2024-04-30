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Италия
30 апреля 2024, 11:48 |
148
0

Экс-игрок Ливерпуля может возглавить Фиорентину

Альберто Аквилани сейчас работает с «Пизой»

30 апреля 2024, 11:48 |
148
0
Экс-игрок Ливерпуля может возглавить Фиорентину
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Аквилани

Главным претендентом на должность нового главного тренера «Фиорентины» является нынешний наставник «Пизы» Альберто Аквилани. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.

Альтернативами являются Альберто Джилардино из «Дженоа» и Раффаэле Палладино из «Монцы». Однако именно приглашение Аквилани сейчас выглядит наиболее реалистичным.

Сейчас «Пиза» Аквилани идет девятой в турнирной таблице Серии В, сохраняя высокие шансы пробиться в плей-офф. Свою тренерскую карьеру 39-летний специалист начинал именно в структуре «Фиорентины», работая с молодежными командами.

Нынешний тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно покинет клуб в конце сезона.

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Фиорентина Альберто Аквилани Пиза Винченцо Итальяно Альберто Джилардино Раффаэле Палладино
Олег Дидух Источник: Calciomercato
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