Тренер Фиорентины покинет клуб летом

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно принял решение покинуть «Фиорентину» в конце нынешнего сезона. По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, он уже сообщил об этом решении руководству «Фиорентины».

Итальяно возглавляет флорентийский клуб с лета 2021 года. В прошлом сезоне вывел «Фиалок» в финал Лиги конференций. В нынешнем сезоне «Фиорентина» идет восьмой в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось о том, что имя Итальяно присутствует в шорт-листе «Милана» на пост главного тренера.