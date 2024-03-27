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Италия
27 марта 2024, 21:26 |
191
0

Тренер Фиорентины покинет клуб летом

Винченцо Итальяно объявил о своем решении руководству клуба

27 марта 2024, 21:26 |
191
0
Тренер Фиорентины покинет клуб летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно принял решение покинуть «Фиорентину» в конце нынешнего сезона. По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport, он уже сообщил об этом решении руководству «Фиорентины».

Итальяно возглавляет флорентийский клуб с лета 2021 года. В прошлом сезоне вывел «Фиалок» в финал Лиги конференций. В нынешнем сезоне «Фиорентина» идет восьмой в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось о том, что имя Итальяно присутствует в шорт-листе «Милана» на пост главного тренера.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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