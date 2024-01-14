Милан рассматривает кандидатуру экс-тренера Шахтера

Позиции Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана» остаются шаткими, и руководство клуба занимается поисками нового наставника.

По информации итальянских СМИ, «россонери» рассматривают не только кандидатуру Антонио Конте. Также в шорт-листе присутствуют имена экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с «Брайтоном», тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно и Тиаго Мотты из «Болоньи».

Однако приглашение кого-то из этих специалистов возможно только летом 2024 года. В случае, если Пиоли будет уволен по ходу сезона, его место временно займет тренер молодежной команды «Милана» Иньяцио Абате.