Милан рассматривает кандидатуру экс-тренера Шахтера
Роберто Де Дзерби находится в шорт-листе «россонери»
Позиции Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана» остаются шаткими, и руководство клуба занимается поисками нового наставника.
По информации итальянских СМИ, «россонери» рассматривают не только кандидатуру Антонио Конте. Также в шорт-листе присутствуют имена экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с «Брайтоном», тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно и Тиаго Мотты из «Болоньи».
Однако приглашение кого-то из этих специалистов возможно только летом 2024 года. В случае, если Пиоли будет уволен по ходу сезона, его место временно займет тренер молодежной команды «Милана» Иньяцио Абате.
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