Конте может вернуться в Серию А, Милан рассматривает кандидатуру тренера

Итальянский «Милан» планирует сменить главного тренера по завершению нынешнего сезона.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россо-нери» отправят в отставку нынешнего наставника Стефано Пиоли и на его место хотят назначить экс-тренера «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте, находящегося без работы с конца марта после увольнения из «Тоттенхэма».

Отметим, что «Милан» в нынешнем сезоне не смог выйти из группы Лиги чемпионов и весной продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы. В чемпионате страны «россо-нери» занимают третье место, отставая на 11 очков от лидирующего «Интера», а в Кубке Италии начнут свое выступление со стадии 1/8 финала, на которой сыграют 2 января против «Кальяри».