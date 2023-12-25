Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конте может вернуться в Серию А, Милан рассматривает кандидатуру тренера
Италия
25 декабря 2023, 13:10 |
168
0

Конте может вернуться в Серию А, Милан рассматривает кандидатуру тренера

Специалист является безработным с конца марта

25 декабря 2023, 13:10 |
168
0
Конте может вернуться в Серию А, Милан рассматривает кандидатуру тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Итальянский «Милан» планирует сменить главного тренера по завершению нынешнего сезона.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россо-нери» отправят в отставку нынешнего наставника Стефано Пиоли и на его место хотят назначить экс-тренера «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте, находящегося без работы с конца марта после увольнения из «Тоттенхэма».

Отметим, что «Милан» в нынешнем сезоне не смог выйти из группы Лиги чемпионов и весной продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы. В чемпионате страны «россо-нери» занимают третье место, отставая на 11 очков от лидирующего «Интера», а в Кубке Италии начнут свое выступление со стадии 1/8 финала, на которой сыграют 2 января против «Кальяри».

По теме:
Форвард Интера может перебраться в Саудовскую Аравию
Александр БАБИЧ: «Шахтер не соответствует уровню Лиги чемпионов»
Милан установил личный антирекорд по пропущенным мячам
Антонио Конте Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Стефано Пиоли назначение тренера Интер Милан Лига чемпионов
Источник La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?
Футбол | 25 декабря 2023, 03:28 0
Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?
Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?

Последним матчем тура стала игра «Аль-Вахда» – «Аль-Рияд»

Тренер Вулверхэмптона оценил победу над Челси с Мудриком
Футбол | 25 декабря 2023, 09:09 5
Тренер Вулверхэмптона оценил победу над Челси с Мудриком
Тренер Вулверхэмптона оценил победу над Челси с Мудриком

Гари О'Нил – о поединке с «пенсионерами»

«О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе
Футбол | 24.12.2023, 20:02
«О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе
«О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
Футбол | 24.12.2023, 21:50
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
Маркевич рассказал, сколько новичков будет в Карпатах
Футбол | 24.12.2023, 13:44
Маркевич рассказал, сколько новичков будет в Карпатах
Маркевич рассказал, сколько новичков будет в Карпатах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Паркер сенсационно устроил Уайлдеру большой апсет в Саудовской Аравии
Паркер сенсационно устроил Уайлдеру большой апсет в Саудовской Аравии
24.12.2023, 00:54 45
Бокс
Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы три команды АПЛ
Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы три команды АПЛ
24.12.2023, 09:50 7
Футбол
Джошуа уверенно финишировал Валлина и готов снова сражаться за титул
Джошуа уверенно финишировал Валлина и готов снова сражаться за титул
24.12.2023, 01:50 25
Бокс
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
23.12.2023, 23:06 17
Футбол
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
23.12.2023, 08:10 6
Футбол
«Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?
«Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?
24.12.2023, 07:40 19
Футбол
Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова
Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова
24.12.2023, 16:35 45
Футбол
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
24.12.2023, 11:35 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем