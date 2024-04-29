Италия29 апреля 2024, 17:19 | Обновлено 29 апреля 2024, 19:49
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Экс-тренер Шахтера прокомментировал слухи о переговорах с Миланом
Паулу Фонсека – о своем будущем
29 апреля 2024, 17:19 | Обновлено 29 апреля 2024, 19:49
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Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, который в 2016 – 2019 годах работал с «Шахтером», прокомментировал слухи о переговорах с «Миланом»:
«Милан»? Я полностью сосредоточен на последних трех матчах сезона. Встреча с Ибрагимовичем? Я работаю в «Лилле», мне не до этого.
Послушайте, у нас сейчас решающий этап сезона, мы очень близки к достижению нашей главной цели – выходу в Лигу чемпионов. Я полностью сосредоточен на этом, и меня не может ничего отвлечь».
Кроме «Милана», интерес к Фонсеке также проявляет «Марсель».
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