Экс-тренер Шахтера прокомментировал слухи о переговорах с Миланом

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, который в 2016 – 2019 годах работал с «Шахтером», прокомментировал слухи о переговорах с «Миланом»:

«Милан»? Я полностью сосредоточен на последних трех матчах сезона. Встреча с Ибрагимовичем? Я работаю в «Лилле», мне не до этого.

Послушайте, у нас сейчас решающий этап сезона, мы очень близки к достижению нашей главной цели – выходу в Лигу чемпионов. Я полностью сосредоточен на этом, и меня не может ничего отвлечь».

Кроме «Милана», интерес к Фонсеке также проявляет «Марсель».