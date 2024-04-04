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  4. Монфис не реализовал 3 матчбола и уступил суператлету на грунте в Эшториле
ATP
04 апреля 2024, 23:02 | Обновлено 04 апреля 2024, 23:03
218
0

Монфис не реализовал 3 матчбола и уступил суператлету на грунте в Эшториле

Гаэль не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Португалии, проиграв Мартону Фучовичу

04 апреля 2024, 23:02 | Обновлено 04 апреля 2024, 23:03
218
0
Монфис не реализовал 3 матчбола и уступил суператлету на грунте в Эшториле
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 45) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 250 в Эшториле (Португалия).

В 1/8 финала француз в трех сетах уступил Мартону Фучовичу (Венгрия, ATP 85), который славится своей великолепной физической формой. Встреча завершилась за 2 часа и 5 минут.

АТР 250 Эшторил. Грунт. 1/8 финала

Мартон Фучович (Венгрия) – Гаэль Монфис (Франция) [7] – 1:6, 6:1, 7:5

В 10-м гейме третьего сета у француза было три матчбола на приеме, но он не сумел реализовать ни одного.

Это была 4-я личная встреча теннисистов. Монфис впервые проиграл.

В четвертьфинале Фучович сыграет против первого сеяного Каспера Рууда.

Гаэль на старте соревнований в Португалии выиграл у Энрике Роша. Турнир в Эшториле для Монфиса стал первым грунтовым с Ролан Гаррос 2023.

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Мартон Фучович Гаэль Монфис ATP Эшторил
Источник Sport.ua
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