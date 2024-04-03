Муж Свитолиной Монфис не без проблем выиграл у 197-й ракетки в Эшториле
Гаэль обыграл Энрике Роша в 1/16 финала грунтового турнира АТР 250 в Португалии
Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 45) успешно стартовал на грунтовом турнире серии АТР 250 в Эшториле (Португалия).
В 1/16 финала француз в двух сетах обыграл 197-ю ракетку мира Энрике Роша (Португалия) за 1 час и 42 минуты.
АТР 250 Эшторил. Грунт. 1/16 финала
Энрике Роша (Португалия) [WC] – Гаэль Монфис (Франция) [7] – 5:7, 5:7
Это была первая встреча теннисистов.
Во второй партии 17-летний Роша подавал на сет в 10-м гейме и имел 2 сетбола на подаче, но Монфис сумел сделать брейк и выиграть следующие 2 гейма, тем самым закрыв за собой поединок.
Во 2-м раунде Гаэль сыграет против Мартона Фучовича.
Элина на этой неделе выступит на соревнованиях WTA 500 в Чарльстоне. В 1/16 финала украинка выйдет на корт против Дарьи Сэвилл.
Still got it 💪@Gael_Monfils defeats Rocha 7-5 7-5 to become the second oldest winner in Estoril history 🤯#EstorilOpen pic.twitter.com/74pCqtePKm— Tennis TV (@TennisTV) April 3, 2024
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