Муж Свитолиной Монфис не без проблем выиграл у 197-й ракетки в Эшториле

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 45) успешно стартовал на грунтовом турнире серии АТР 250 в Эшториле (Португалия).

В 1/16 финала француз в двух сетах обыграл 197-ю ракетку мира Энрике Роша (Португалия) за 1 час и 42 минуты.

АТР 250 Эшторил. Грунт. 1/16 финала

Энрике Роша (Португалия) [WC] – Гаэль Монфис (Франция) [7] – 5:7, 5:7

Это была первая встреча теннисистов.

Во второй партии 17-летний Роша подавал на сет в 10-м гейме и имел 2 сетбола на подаче, но Монфис сумел сделать брейк и выиграть следующие 2 гейма, тем самым закрыв за собой поединок.

Во 2-м раунде Гаэль сыграет против Мартона Фучовича.

Элина на этой неделе выступит на соревнованиях WTA 500 в Чарльстоне. В 1/16 финала украинка выйдет на корт против Дарьи Сэвилл.

