Элина Свитолина – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против Дарьи Гавриловой из Австралии (№108 WTA), которая успешно преодолела квалификацию. Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Алтеи Гибсон после матча Хаддад Майа – Доулхайд. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

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Это будет 10-я встреча теннисисток, украинка выиграла 7 матчей.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Варвары Грачевой (№100 WTA) или Элизе Мертенс (№30 WTA).

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