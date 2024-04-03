Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 апреля 2024, 11:07 |
324
0

Элина Свитолина – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Чарльстоне

03 апреля 2024, 11:07 |
324
0
Элина Свитолина – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

3 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против Дарьи Гавриловой из Австралии (№108 WTA), которая успешно преодолела квалификацию. Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Алтеи Гибсон после матча Хаддад Майа – Доулхайд. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 10-я встреча теннисисток, украинка выиграла 7 матчей.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Варвары Грачевой (№100 WTA) или Элизе Мертенс (№30 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Киченок / Киченок – Киз / Таунсенд. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко – Астра Шарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Чарльстон смотреть онлайн Элина Свитолина Дарья Сэвилл (Гаврилова)
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
Футбол | 02 апреля 2024, 20:41 34
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали

Олег Печорный рассказал о проблемах луганского клуба

«Исторический день». Фенербахче вскоре может выйти из чемпионата Турции
Футбол | 02 апреля 2024, 13:24 2
«Исторический день». Фенербахче вскоре может выйти из чемпионата Турции
«Исторический день». Фенербахче вскоре может выйти из чемпионата Турции

Клуб проведет внеочередную общую ассамблею

Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Футбол | 03.04.2024, 08:30
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Теннис | 02.04.2024, 07:17
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Футбол | 02.04.2024, 19:57
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
01.04.2024, 19:36 5
Футбол
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
02.04.2024, 15:59
Футбол
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
02.04.2024, 21:11
Теннис
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
01.04.2024, 21:01 7
Футбол
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
02.04.2024, 13:40 10
Футбол
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
03.04.2024, 02:05 10
Теннис
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
02.04.2024, 00:35 1
Футбол
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
01.04.2024, 22:07 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем