ВИДЕО. Скандал в Кубке! Наставник европейского клуба сделал 6 замен за матч
«Зимбру» уступил «Милсами» в 1/4 финала Кубка Молдовы, но не все так просто...
3 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Молдовы между командами «Зимбру» и «Милсами».
Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей [первый поединок – 2:1 в пользу «Зимбру»]. Поединок перешел в экстратаймы, где на 105-й минуте футболист «Милсами» реализовал 11-метровый и в итоге вывел свой клуб в полуфинал турнира.
Однако не все так просто. «Милсами» могут дисквалифицировать из соревнований.
Дело в том, что столичный «Зимбру» подал апелляцию по итогам проигранного ответного матча. В официальном заявлении клуба сказано о грубом нарушении правил регламента со стороны соперников (пункт 2.8). В сообщении отмечено о проведении шести замен в основное время матча со стороны «орлов», при разрешенных пяти.
Замены «Милсами» в этой игре:
- Вадим Дижинарь вышел вместо Вадима Болохана на 46-й минуте;
- Александр Антонюк вышел вместо Набиля Хали на 67-й минуте;
- Даниэль Лису вышел вместо Игоря Ламбарского на 75-й минуте;
- Артем Пунтус вышел вместо Мамаду Камары на 75-й минуте;
- Вадим Пайрели вышел вместо Сорина Келе на 90-й минуте;
- Василий Лукица вышел вместо Генри Окебугву на 90-й минуте.
Пока что неизвестна реакция Федерации футбола Молдовы. Главным тренером «Милсами» является 72-летний специалист Сергей Дубровин из Молдовы.
ВИДЕО. Скандал в Кубке! Наставник европейского клуба сделал 6 замен за матч
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