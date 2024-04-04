ВИДЕО. Скандал в Кубке! Наставник европейского клуба сделал 6 замен за матч

3 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Молдовы между командами «Зимбру» и «Милсами».

Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей [первый поединок – 2:1 в пользу «Зимбру»]. Поединок перешел в экстратаймы, где на 105-й минуте футболист «Милсами» реализовал 11-метровый и в итоге вывел свой клуб в полуфинал турнира.

Однако не все так просто. «Милсами» могут дисквалифицировать из соревнований.

Дело в том, что столичный «Зимбру» подал апелляцию по итогам проигранного ответного матча. В официальном заявлении клуба сказано о грубом нарушении правил регламента со стороны соперников (пункт 2.8). В сообщении отмечено о проведении шести замен в основное время матча со стороны «орлов», при разрешенных пяти.

Замены «Милсами» в этой игре:

Вадим Дижинарь вышел вместо Вадима Болохана на 46-й минуте;

Александр Антонюк вышел вместо Набиля Хали на 67-й минуте;

Даниэль Лису вышел вместо Игоря Ламбарского на 75-й минуте;

Артем Пунтус вышел вместо Мамаду Камары на 75-й минуте;

Вадим Пайрели вышел вместо Сорина Келе на 90-й минуте;

Василий Лукица вышел вместо Генри Окебугву на 90-й минуте.

Пока что неизвестна реакция Федерации футбола Молдовы. Главным тренером «Милсами» является 72-летний специалист Сергей Дубровин из Молдовы.

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