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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Матч против Боруссии? Это будет хорошее шоу!»
Лига чемпионов
01 мая 2024, 15:38 |
281
0

Луис ЭНРИКЕ: «Матч против Боруссии? Это будет хорошее шоу!»

Главный тренер «ПСЖ» поделился ожиданиями от матча против «Боруссии» Дортмунд

01 мая 2024, 15:38 |
281
0
Луис ЭНРИКЕ: «Матч против Боруссии? Это будет хорошее шоу!»
УЕФА. Луис Энрике

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против дортмундской «Боруссии»:

«Наслаждаться особенным матчем на уникальном стадионе в Европе и иметь возможность выйти в финал для наших болельщиков – это прекрасно. Это будет очень красивое шоу! Голов может быть много благодаря нашей способности занимать позиции в штрафной площадке соперников.

С тех пор как я здесь, я чувствую поддержку игроков и клуба. Мы находимся в процессе совершенствования. Это все еще только начало этого проекта. До конца сезона остался один месяц, и мы все еще можем выиграть все четыре соревнования. Мы должны хорошо управлять своими эмоциями и не воспринимать давление как угрозу.

Витинья? Он проводит невероятный сезон. Он один из лучших полузащитников в мире! Он один из лучших игроков нашей команды».

Матч «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ» состоится 1 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ Луис Энрике
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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